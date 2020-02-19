Пожар оставил большую семью без дома и имущества. Требуется помощь!

Алатагузеский центр по интересам, работником которого является мать большого семейства (5 человек) Мирьям Винклер, отмечает, что семья остро нуждается практически во всех вещах повседневного пользования: начиная с одежды и обуви, заканчивая предметами первой необходимости, техникой и т.п. Детям нужна прежде всего одежда для посещения школы, спортивная одежда и школьные принадлежности.

Пострадавшим нужна одежда следующих размеров:

- 9-летний мальчик: рост 128, обувь 32-го размера;

- 16-летний юноша: рост 176, обувь 42-43;

- девушка: размер M, обувь 39-40

- мать семейства: размер M-L (40-44), обувь 40;

- отец семейства: размер XXL, обувь 46-47.

Вещи принимаются по следующим адресам:

- Молодежный центр Куртна — село Куртна, волость Алутагузе. Открыт: Пн-Пт 13.00-19.00.

- Молодежный центр Лисаку — поселок Лисаку, Тартуское шоссе, 62, волость Алутагусе. Открыт: Пн-Пт 13.00-19.00.

- Молодежный центр Мяэтагузе — поселок Мяэтагусе, Кооли, 21, волость Алутагузе. Открыт: Пн-Пт 13.30-19.30;

- Молодежный центр Йыхви — Харидузе, 3, Йыхви. Открыт: Пн-Пт 12.00-19.00;

- Детский сад школы Иллука (мыза Иллука) — открыт: ПН-Пт 7.00 -18.00;

- Гимназия Кохтла-Ярве — Пярна, 47, Кохтла-Ярве. Открыта: Пн-Пт 7.00 — 21.00.

Денежную помощь можно оказать, перечислив сумму на счет матери семейства (тел.5301 2170):

MIRJAM VINKLER a/k EE252200221012021490