Потерявший ноги после аварии ИТ-бизнесмен: что известно о жителе Петербурга, который протаранил ворота на границе в Нарве

”Анатолий странный, но эрудированный, добрый и хороший человек, — дополняет портрет владелец хостинговой компании и создатель проекта по оценке эффективности блокировок сайтов ”Эшер II” Филипп Кулин. — Он очень любил Вуоксу. У него в Карелии своя надувная лодка моторная. Есть свои места прикормленные. Спиннинг, щука — вот это все. Мы как-то говорили о бизнесе в Эстонии. Это лет десять назад было, но дальше разговоров тема не пошла”.
В то время предприниматель развивал компанию ”Нетфокс”, которая предоставляет услуги регистрации доменов и размещения сайтов в Интернете, владеет собственными серверами хостинга. Богданов следовал моде. В 2010 году он зарегистрировал товарный знак перспективного геодомена ”СПб.РФ”.
С заграничной IT-экспансией у бизнесмена не сложилось из-за тяжелой дорожной аварии. Утром 17 февраля 2011 года на скользком Малоохтинском мосту столкнулись четыре автомобиля. ”Митсубиси” Богданова и его самого насквозь прошило рельсом заграждения. Его госпитализировали с массированной кровопотерей и без шанса на прежнюю жизнь. Его сыну был месяц.
”Он всегда выходил из ситуаций. Даже когда ноги отрезали. Да, бывало, и поноет, и вспылит, но никогда не шантажировал окружение своей инвалидностью”, — говорят его знакомые.
Встав на протезы, Богданов попробовал судиться с городскими властями. Подал иск о возмещении ущерба от ДТП к ”Мостотресту” и двум комитетам Смольного, следует из картотеки ГАС ”Правосудие”. Чиновники свою ответственность не признали. Тяжба длилась больше двух лет, Красногвардейский районный и Санкт-Петербургский городской суды в компенсации Богданову отказали.
Последняя отчетность ”Нетфокса” датирована 2018 годом. Его компания закончила с выручкой 6 миллионов рублей и убытком 163 тысячи, свидетельствуют данные СПАРК. Личных и корпоративных долгов у Богданова нет.
”Я потерял свою востребованность, у меня масса причин… Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская”, — рассказал он журналистам после суда.
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