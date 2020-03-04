Потерявший ноги после аварии ИТ-бизнесмен: что известно о жителе Петербурга, который протаранил ворота на границе в Нарве

”Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию”, — сказал Богданов после ареста. Он знает, о чем говорит. Через месяц после рождения сына бизнесмен потерял ноги в тяжелейшей аварии на скользкой дороге с хлипкими ограждениями и не получил от властей ни копейки извинений, но старался не унывать и заниматься любимым делом.

Сотрудники погрануправления ФСБ трое суток не могут внятно объяснить, как автомобиль ”Митсубиси Паджеро” с российскими номерами взял российско-эстонскую границу на абордаж. В ночь на 1 марта 46-летний гендиректор и собственник хостинговой компании ”Нетфокс” Анатолий Богданов беспрепятственно проехал отечественные кордоны и стремительно вторгся в Эстонию. В городе Нарва он припарковал слегка побитый внедорожник и попросил местных таксистов вызвать полицию.

Богданова арестовали на три месяца за незаконное пересечение границы и оштрафовали на 506 евро. Он не возражал против съемок в зале суда и после оглашения прокомментировал таран:

”Если кто-то решит повторить мой подвиг, то лучше не надо. Купите шенген и хотя бы эстонские ворота не ломайте, будет дешевле”.

Богданов любит пошутить и не чужд самоиронии, подтвердили ”Фонтанке” его коллеги по бизнесу.