Поставщик электроэнергии готов пойти навстречу нарвитянам

Член правления сетевого предприятия VKG Elektrivõrgud OÜ Иво Ярвала в письме на имя мэра сообщил о том, что фирма готова пойти навстречу горожанам, испытывающим финансовые трудности.

«Мы рассматриваем ситуацию каждого клиента отдельно (когда и почему возникла задолженность, насколько она велика и т.д.) и вместе с клиентом ищем решение проблемы. Мы готовы проявлять гибкость, и в случае, если возникновение задолженности связано с текущей чрезвычайной ситуацией, готовы переносить долги и не начислять проценты. Со своей стороны, мы подтверждаем, что предоставление услуг по электроснабжению продолжает функционировать бесперебойно, и в настоящее время нет ожидаемых сбоев или других серьезных проблем», - говорится в письме.

Ранее на просьбу мэра откликнулись AS Narva Vesi и AS Narva Soojusvõrk, которые также пообещали не начислять проценты по долгам и не прекращать снабжение горожан водой и теплом за несвоевременную оплату.

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