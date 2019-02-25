Поселок Тудулинна превратится в деревню



Волостное собрание исходило в своем решении из постановления правительства республики, по которому деревней считается населенный пункт с редким заселением или населенный пункт с плотным заселением и с числом постоянных жителей менее 300.

В поселке Тудулинна по состоянию на начало нынешнего года проживают 195 человек.

В двух остальных поселках волости — Ийзаку и Мяэтагузе — жителей соответственно 686 и 511.

Волость в целом никакой выгоды от превращения поселка в деревню не получит, однако выиграют от этого местные жители. Проживая в районе редкого заселения — а поселок в отличие от деревни таковым не является, — они смогут ходатайствовать о пособии из программы редкого заселения и улучшить свои жилищные условия.