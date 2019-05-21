Попробуй Нарву на вкус! В субботу в городе состоится дегустационная ярмарка
Уже традиционно, в последнюю субботу мая, в этом году 25 мая, в Нарве проводится открытие летнего сезона на Нарвском променаде и дегустационная ярмарка ”Вкусы Нарвы”.
Уже традиционно, в последнюю субботу мая, в этом году 25 мая, в Нарве проводится открытие летнего сезона на Нарвском променаде и дегустационная ярмарка ”Вкусы Нарвы”.
Как сообщают организаторы, этом году ярмарка проводится уже в 6-й раз. Церемония открытия состоится в 12.00 на сцене Дальберга
Формат и место проведения мероприятия в этом году останутся прежними. С 12.00 до 15.00 у подножия бастиона Виктория (возле сцены Дальберга, по адресу Jõe 1a) участники ярмарки предложат посетителям попробовать вкусные и красивые блюда.
Чтобы их отведать, посетителям нужно будет купить талоны в кассах и обменять их на любые понравившиеся блюда. Стоимость 1 талона (1 дегустационной порции) 2 евро. Вторая часть талона — купон, участвующий в розыгрыше призов от участников дегустационной ярмарки и спонсоров мероприятия. Купон нужно будет заполнить и опустить в один из специальных ящиков, установленных в кассах. Призы будут представлены участниками и спонсорами мероприятия.
На сцене Дальберга пройдет концерт, в котором примут участие творческие коллективы, будет работать улица ремесленников, желающие смогут поучаствовать в конкурсах, организованном Ида-Вирумааским центром профессионального образования в отдельной палатке недалеко от сцены, желающие смогут взять в прокат велосипеды.
В дегустационной ярмарке ”Вкусы Нарвы” принимают участие в основном фирмы из Нарвы и Нарва-Йыэсуу, оказывающие услуги питания или занимающиеся продажей продуктов питания. В этом году в ярмарке принимают участие 19 фирм, которые предлагают блюда 21 места питания или торговли.
Ведущим во время праздника будет Евгений Тимощук.
Участников ярмарки будут оценивать в трех категориях.
Главный приз определится по количеству проданных блюд.
В категории ”Лучшее оформление” будет оцениваться внешний вид торгового места и оформление блюд, а в категории ”Лучшая рекламная стратегия” — действия и методы участника, направленные на привлечение посетителей.
Традиционно главный победитель получит яркие и узнаваемые настенные часы с символикой мероприятия, выполненные в технике фьюзинг, а победители номинаций получат не менее яркие и красивые призы.
Организатор ярмарки ”Вкусы Нарвы” Департамент развития и экономики Нарвы и организатор мероприятий на Нарвском променаде ЦУ Narva Linna Arendus приглашают горожан и гостей города весело и с пользой провести время в последний субботний майский день. Желаем всем хорошей погоды, отличного настроения и, конечно же, приятного аппетита!
Приходите и попробуйте Нарву на вкус!
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