Попробуй Нарву на вкус! В субботу в городе состоится дегустационная ярмарка

Как сообщают организаторы, этом году ярмарка проводится уже в 6-й раз. Церемония открытия состоится в 12.00 на сцене Дальберга

Формат и место проведения мероприятия в этом году останутся прежними. С 12.00 до 15.00 у подножия бастиона Виктория (возле сцены Дальберга, по адресу Jõe 1a) участники ярмарки предложат посетителям попробовать вкусные и красивые блюда.

Чтобы их отведать, посетителям нужно будет купить талоны в кассах и обменять их на любые понравившиеся блюда. Стоимость 1 талона (1 дегустационной порции) 2 евро. Вторая часть талона — купон, участвующий в розыгрыше призов от участников дегустационной ярмарки и спонсоров мероприятия. Купон нужно будет заполнить и опустить в один из специальных ящиков, установленных в кассах. Призы будут представлены участниками и спонсорами мероприятия.

На сцене Дальберга пройдет концерт, в котором примут участие творческие коллективы, будет работать улица ремесленников, желающие смогут поучаствовать в конкурсах, организованном Ида-Вирумааским центром профессионального образования в отдельной палатке недалеко от сцены, желающие смогут взять в прокат велосипеды.

В дегустационной ярмарке ”Вкусы Нарвы” принимают участие в основном фирмы из Нарвы и Нарва-Йыэсуу, оказывающие услуги питания или занимающиеся продажей продуктов питания. В этом году в ярмарке принимают участие 19 фирм, которые предлагают блюда 21 места питания или торговли.

Ведущим во время праздника будет Евгений Тимощук.

Участников ярмарки будут оценивать в трех категориях.

Главный приз определится по количеству проданных блюд.