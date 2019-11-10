Поножовщина в Нарве: обвиняемый получил более семи лет тюрьмы

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, в ночь на 22 февраля 2019 года в квартире дома на улице Кангеласте в Нарве между Сергеем Праги и 49-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого Праги с целью убийства несколько раз ударил своего оппонента ножом, но тот выжил; также Праги был обвинен в неоднократном физическом насилии в близких отношениях.

"Учитывая характер телесных повреждений, количество ударов и орудие преступления, выбранное Сергеем Праги, обвиняемый хотел убить жертву, но из-за оказанной неотложной медицинской помощи пострадавший не погиб и преступление не было доведено до конца", — пояснили в прокуратуре.

Вируский уездный суд частично оправдал обвиняемого, посчитав, что его вина доказана не по всем пунктам обвинения: например, жертве было нанесено несколько ударов ножом, но судью не убедила версия, что все эти удары нанес именно Праги; оправдали его и по одному из пунктов, связанных с семейным насилием. Тем не менее Праги признали виновным в том, что с целью убийства он нанес потерпевшему опасные для жизни ножевые ранения, и по решению суда он проведет в тюрьме 7 лет, 6 месяцев и 22 дня.