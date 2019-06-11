Помоги Нарве стать Культурной столицей Европы! "Нарва 2024" организует сбор идей

На сбор идей ожидаются как идеи по развитию ныне уже существующих мероприятий, так и новые смелые визии будущего, а также идеи для мероприятий различных масштабов, от деревенского праздника до международных фестивалей и проектов по сотрудничеству. Поскольку Нарва претендует на звание Культурной столицы Европы вместе со всем Вирумаа, приветствуются предложения об инициативах, осуществляемых по всему региону. Идеи могут подать как частные лица, так и предприниматели, профессиональные организаторы мероприятий, исследователи культуры, активные художники и межотраслевые эксперты, а также энтузиасты и любители сферы культуры. Критериями оценки являются как привлекательность и понятность концепции, так и реалистичность и продуманность идеи и плана действий. Лучшие идеи получат возможность быть реализованными в рамках программы мероприятий Культурной столицы Европы в период 2020–2024 г, в случае если Нарва будет названа Культурной столицей Европы 2024 г.

Поступившие в срок идеи оценит, при помощи программной команды "Нарва 2024", художественный совет во главе с художественным руководителем Ильмаром Раагом. В состав художественного совета входят руководитель отдела культуры Таллинна Леннарт Сундья, нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев, композитор Юло Кригуль, руководитель проектов при Эстонском Центре Современного Искусства Кадри Лаас, кинокритик Карло Функ, ректор Эстонской Академии Искусств Март Кальм, руководитель Фонда Интеграции Иренэ Кяосаар, директор Департамента охраны памятников старины Сиим Райе, главный организатор нарвского Энергетического забега Мати Лиллиаллик, член правления промпарков Ида-Виру IVIA Тээт Куузмик, а также директор Силламяэской музыкальной школы и руководитель экспертной группы по Ида-Вирумаа Эстонского Культурного Фонда Владимир Высоцкий.

В четверг, 13-ого июня по всему Вирумаа пройдут инфочасы, в рамках которых руководитель команды "Нарва 2024" Иван Сергеев вместе с художественным руководителем Ильмаром Раагом дадут обзор кандидатуры Нарвы на титул Культурной столицы Европы, а также объяснят принцип формирования программы мероприятий. Инфочасы состоятся в 10.00 в Культурном центре г. Раквере, в 13.00 в Йыхвиском Концертном доме и в 16.00 в Нарвском колледже.

Окончательная заявка от города на конкурс Культурной столицы Европы должна содержать детальную программу мероприятий как на сам титульный год, так и на период подготовки. Заявка должна быть представлена Европейской комиссии к 1-ому августа 2019 г. Победитель выяснится осенью 2019 г.