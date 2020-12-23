Полиция заинтересовалась назначением Евграфова в правление Нарвской больницы

"На данный момент полиция все еще проверяет обстоятельства этого назначения, при выявлении признаков преступления будет возбуждено дело", — сообщила в среду пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Мария Гоняк.

На прошлой неделе бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс заявил, что назначение Евграфова на должность члена правления больницы было проведено с нарушением закона, а этой историей могли бы заинтересоваться полиция и прокуратура.

По решению совета Нарвской больницы, Алексей Евграфов был назначен на должность члена правления 15 декабря. При этом распоряжение об отзыве его из совета больницы горуправа Нарвы приняла на день позже.

"У нас правовое государство. Если вопрос возникает, то в нем следует разобраться, — сказал Алексей Евграфов. — Но я должен пояснить, что перед принятием решения о моем назначении, которое не было спонтанным, мы консультировались с юристами. Меня из совета отозвали 15 декабря. Я написал заявление о выходе из совета больницы по собственному желанию 15 числа. По мнению юристов, оно вступает в силу с момента его написания. А мой договор как члена правления больницы был заключен с 16 декабря. В этот день я уже не был членом совета".

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