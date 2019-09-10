10.09.2019, 11:40

Полиция в Ида-Вирумаа бьет тревогу: подростки имеют доступ к пневматическому оружию


rus.delfi.ee
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Tulistamine
Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

В полиции обеспокоены тем, что подростки в Эстонии имеют доступ к пневматическому оружию, и даже фотография с предметом, похожим на оружие, которую опубликовали в социальных сетях, может привести к самым серьезным разбирательствам с представителями закона.

Продажа пневматических пистолетов разрешена в Эстонии с 18 лет, а для их покупки не требуется специального разрешения, поэтому взрослые порой не считают такое оружие опасным и не принимают мер против попадания пистолетов в руки к детям, передает rus.err.ee.

Недавний уличный конфликт в Кохтла-Ярве, когда подросток выстрелил из пневматического пистолета в сторону обидчика, наглядно показал, что у несовершеннолетних доступ к такому типу оружия имеется.

"В этом случае все закончилось хорошо и мирно, но если бы он направил этот пистолет на полицейского, или полиция приехала на место происшествия бы раньше, и в присутствии полицейских он продолжал бы целиться в какого-то человека, то полицейский мог действовать гораздо жестче, вплоть до того, что мог застрелить целящегося. Ведь со стороны непонятно, игрушка это или настоящий пистолет", — говорит руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

"В Идаской префектуре 4 сентября было возбуждено уголовное дело в связи с появившимся в социальной сети постом 16-летнего мальчика. Публикация указывала на намерение мальчика открыть в школе стрельбу. Я хочу поблагодарить людей, с помощью которых информация дошла до полиции. Прочитавшие пост дети сообщили о нем родителям и школьному персоналу. Так об этом узнала и полиция. Реакция была незамедлительной. Надо было все проверить и исключить опасность. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения обстоятельств дела, но полиция всегда и очень серьезно реагирует на подобные сигналы", — комментирует старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит.

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