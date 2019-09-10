Полиция в Ида-Вирумаа бьет тревогу: подростки имеют доступ к пневматическому оружию

Продажа пневматических пистолетов разрешена в Эстонии с 18 лет, а для их покупки не требуется специального разрешения, поэтому взрослые порой не считают такое оружие опасным и не принимают мер против попадания пистолетов в руки к детям, передает rus.err.ee.

Недавний уличный конфликт в Кохтла-Ярве, когда подросток выстрелил из пневматического пистолета в сторону обидчика, наглядно показал, что у несовершеннолетних доступ к такому типу оружия имеется.

"В этом случае все закончилось хорошо и мирно, но если бы он направил этот пистолет на полицейского, или полиция приехала на место происшествия бы раньше, и в присутствии полицейских он продолжал бы целиться в какого-то человека, то полицейский мог действовать гораздо жестче, вплоть до того, что мог застрелить целящегося. Ведь со стороны непонятно, игрушка это или настоящий пистолет", — говорит руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.