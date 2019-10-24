Полиция ищет мужчину, который угрожал ножом на автобусной остановке

"Просим связаться с нами всех, кто 23.10 в 21:16 часов в городе Нарва, на автобусной остановке Петровской площади стали свидетелями инцидента, когда мужчина напал на другого неизвестного мужчину и угрожал ему ножом.

Пострадавший мужчина уехал с места происшествия на городском автобусе № 20. Для расследования грубого нарушения общественного порядка было возбуждено уголовное производство. Просим всех, у кого имеется информация по данному случаю или тех, кто стал свидетелем произошедшего, связаться с полицией по телефонам 53068031 или 112".