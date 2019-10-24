24.10.2019, 13:43

Полиция ищет мужчину, который угрожал ножом на автобусной остановке


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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

Нарвская полиция сообщила, что вчера вечером мужчина напал на другого мужчину и угрожал ему ножом. Если вы видели этот инцидент, позвоните по телефону 53068031.

"Просим связаться с нами всех, кто 23.10 в 21:16 часов в городе Нарва, на автобусной остановке Петровской площади стали свидетелями инцидента, когда мужчина напал на другого неизвестного мужчину и угрожал ему ножом.

Пострадавший мужчина уехал с места происшествия на городском автобусе № 20. Для расследования грубого нарушения общественного порядка было возбуждено уголовное производство. Просим всех, у кого имеется информация по данному случаю или тех, кто стал свидетелем произошедшего, связаться с полицией по телефонам 53068031 или 112".

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