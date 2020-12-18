Полиция: 90% жителей Ида-Вирумаа носят в общественных местах маску

По словам руководителя кризисного штаба Идаской префектуры Юллара Кустала, людей, которые носят маску в общественном месте, стало существенно больше.

”Если две недели назад маску не носил каждый третий человек, то на сегодняшний день картина стала намного лучше — сейчас защищает себя, а этим и окружающих, девять человек из десяти. Хотя ношение маски стало нормой, по прежнему вызывает беспокойство то, что часть жителей не соблюдает в магазинах друг с другом дистанцию”, — сказал Кустала.

Руководитель Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус рада тому, что все больше жителей пытаются защитить друг-друга от заражения. ”Ответственное отношение людей является очень хорошим знаком, что отношение к вирусу стало значительно серьезнее, и что люди хотят вместе внести свой вклад для его предотвращения. Если непрерывно соблюдать ограничения, то первые положительные результаты мы увидим через три-четыре недели. При этом очень важно, чтобы наступающие праздники прошли в узком семейном кругу”, — сказала Муузикус.

В ходе разъяснительной работы маски раздавали как нуждающимся, так и тем, кто забыл свою маску или ее еще не приобрел. При необходимости представители местных самоуправлений, спасатели и полиция будут выдавать маски и в ближайшие дни.