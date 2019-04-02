Пока единственный кандидат в мэры Нарвы Алексей Евграфов: Воронов мне никогда не диктовал, какие решения принимать

О том, что именно Евграфов в очередной раз имеет шанс занять место мэра, источники в управе и горсобрании сообщали еще пару месяцев назад, то есть до того, как Тармо Таммисте было выражено недоверие. Потом представители правящей в городе фракции Narva Kodulinn называли еще несколько кандидатур, в частности Ольгу Иванову, Мартина Репинского, но, возможно, просто для того, чтобы создать видимость, что какая-то конкуренция все-таки присутствует и внутренний выбор делается не из одного кандидата.

Становясь в ноябре 2017-го вице-мэром Нарвы, Алексей Евграфов подчеркивал, что для него неприемлемо, чтобы условием для вхождения во власть была партийная принадлежность, принадлежность к Центристской партии, конечно. Тогда власть в Нарве была именно центристской, и вряд ли кто-то поверил бы в то время, что уже летом 2018-го она вдруг станет беспартийной почти полностью, если не считать мэра Таммисте, от которого, в конце концов, избавились.

”Я тогда не вступил ни в какую партию и остаюсь беспартийным до сих пор”, — проинформировал Delfi Алексей Евграфов.

В связи с последним коррупционным скандалом в Нарве, с арестом лидера фракции Narva Kodulinn Алексей Воронова, которого многие называют человеком, лично решающим все вопросы в городе, много говорят и о том, что и выбор нового мэра зависит именно от него.

Алексей Евграфов обращает внимание, что голосование по кандидатурам в мэры является тайным, то есть даже представители большинства могут чувствовать себя свободно, выражая свое мнение. Поэтому, утверждает Евграфов, он до конца не уверен, что выберут именно его. По его мнению, это веский довод в пользу того, что решение не принимается одним человеком.

”Как можно повлиять на тайное голосование, чтобы все проголосовали именно так, как кто-то хочет? Это невозможно, — рассуждает Евграфов. — За полтора года на посту вице-мэра не было ни одной ситуации, когда Алексей Воронов навязал бы мне или пытался навязать какое-либо решение. Все решения я принимал либо самостоятельно, либо коллегиально с другими ответственными лицами. Для меня такая независимость является принципиальной с первого дня работы в управе”.

Евграфов рассказывает, что конкретное предложение стать мэром Нарвы он получил уже после отправки Тармо Таммисте в отставку.

”Это было две-три недели назад. И разговаривал со мной об этом не персонально Воронов, а несколько представителей Narva Kodulinn, в том числе, например, председатель горсобрания Ирина Янович”, — сообщил Алексей Евграфов, подчеркивая, что его кандидатуру утвердила фракция на своем собрании

- В нынешней сложной ситуации в нарвском самоуправлении, легко ли было согласиться стать кандидатом в мэры?

- Понятно, что когда нет никаких проблем, конфликтов, напряжения, то достаточно легко занять любую позицию в уже хорошо функционирующем механизме, — говорит Евграфов. — В нынешней ситуации на мэре особенно большая ответственность и от него зависит очень многое. Я хорошо это понимаю. Хорошо знаю членов команды…

- Не планируете ли в ее составе произвести какие-то изменения, если будете выбраны мэром?

- Единственное, что я пока предлагаю, это упразднить позицию вице-мэра по городскому хозяйству, так как готов взять его обязанности на себя. Это моя сфера, и я хорошо представляю, что там надо делать дальше.

Из правлений своих фирм ушел



Алексей закончил Пяхклимяэскую гимназию, потом получил высшее образование в Таллиннском педагогическом институте по специальности ”административное управление”, совмещая учебу с работой в охранной фирме ESS (позже Falck). После этого работал в Нарве: пять лет руководил гостиницей ”Inger”, сразу после ее открытия, потом два года работал в компании Elion руководителем отдела, после восемь лет выступал как частное лицо-предприниматель, при этом сфера деятельности его фирм довольно широка — от помощи безработным до производства байковых одеял.

Заняв место вице-мэра в 2017-м, Евграфов был вынужден покинуть правления всех фирм, воспользовавшись в то же время правом остаться их собственником. Сразу после назначения на высокое место в городском самоуправлении он ушел в двухмесячный отпуск, чтобы завершить работу над проектом своего MTÜ J.O.B., занимающегося обучением безработных.