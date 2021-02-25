Пограничники Нарвы и Причудья получили универсальные гидрокоптеры

Два новых финских гидрокоптера произведенных компанией Arctic Ant были закуплены для Нарвского пограничного кордона и кордона в деревне Варнья в Тартуском уезде. Новые машины предназначены для спасения людей на льду.

Гидрокоптер, способный передвигаться по снегу, льду и по воде, оснащен американским 8-цилиндровым двигателем мощностью 436 лошадиных сил, который можно встретить, например, в топовой комплектации автомобиля Chevrolet Corvette.

По словам старшего пограничника Нарвского кордона Михкеля Кочергина, в зависимости от погодных условий гидрокоптер может развивать скорость от 30 до 100 км/ч.

Стоимость одного гидрокоптера 170 000 евро, и приобретены они были при поддержке Фонда внутренней безопасности Европейского союза.