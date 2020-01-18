Подозреваемый в стрельбе по автобусам в Кохтла-Ярве подросток взят под стражу

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов сообщил, что на данный момент установлено, что стрельба выполнялась из пневматического оружия, но это все равно было опасно.

Задержанные подростки разъяснили свои действия полиции во время допроса. Было установлено, что в сторону автобусов стрелял 17-летний молодой человек. Он ранее не был наказан в уголовном порядке, но имеет наказания за проступки.

Изначально вместе с ним были задержаны 15-летний и 20-летний парни, но на сегодняшний день их отпустили. Листов говорит, что они были вместе во время стрельбы, но сами в сторону автобусов не стреляли.

Так как подозреваемый также обвиняется в других уголовных делах, связанных с преступлениями против имущества, прокуратура увидела опасность в его нахождении на свободе.

16 января в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на улице Калеви стреляли по окнам двух рейсовых автобусов. В одном автобусе находились пассажиры, во втором кроме водителя пассажиров не было. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о грубом нарушении общественного порядка. Срок наказания может составить до пяти лет заключения.