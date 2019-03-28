Подозреваемый в коррупции Владимир Мижуй является почетным гражданином Нарвы

После окончания 8 классов приехал в 1963 году в Эстонию. Здесь одновременно с учебой в Нарвском политехникуме закончил ГПТУ № 14, а затем в 1966 году поступил в Таллиннский политехнический институт, в 1972 году получил диплом инженера-строителя. С 1965 по 1975 г.оды работал простым рабочим, мастером и инженером в управлении треста ”Сантехмонтаж”, отслужил в армии на территории Эстонской ССР, обзавелся семьёй.

С 1975 года по декабрь 1981 года был директором нарвского управления ”Водоканал”. За это время был построен 26-километровый водовод от Черной речки, новая водоочистная станция, произведена полная реконструкция водопроводных сетей старой части города.

С 1981 года занимал пост заместителя председателя Нарвского горисполкома, а в 1985 году был избран мэром города Нарва. Работал в этой должности до конца ноября 1993 года.

В этот период 6393 семьи получили новое жилье. Было возведено более 30 различных объектов промышленного и социально-культурного назначения.

Среди них: Центральная городская библиотека, городская баня, магазин-столовая ”Темпо”, АТС на 10 тысяч номеров, два комбината бытового обслуживания, Солдинская и Гуманитарная гимназии, несколько детских садов, виадук через железнодорожные пути на улице Креэнхольми, начато строительство крытого катка на стадионе ”Кренгольм” и городской поликлиники на улице Вабадусе.

Кроме того, были обновлены все дороги, активно велась реконструкция замка Германа, была восстановлена художественная галерея и башня Рондель. Не случайно в те годы Владимир Мижуй являлся начальником республиканского штаба по реставрации исторических памятников Нарвы.

После этого в течение года В.Мижуй был президентом Нарвского бизнес-центра, а с декабря 1994 года и по сей день является директором муниципального предприятия AS Transservis-N, деятельность которого позволила упорядочить движение транзитного транспорта через город, значительно увеличить пропускную способность нарвско-ивангородского участка эстоно-российской границы.

С 1968 по 1991 годы Владимир Мижуй являлся депутатом Нарвского городского совета, а также в 1990-е годы являлся депутатом Верховного совета ЭССР.

Три последних созыва Владимир Мижуй избирается депутатом Нарвского городского собрания.

Совместно с Департаментом экономики и развития депутатской комиссией по предпринимательству, которой руководил Владимир Мижуй, была разработана программа развития предпринимательства, в соответствии с которой впервые город стал выделять средства для поддержки молодых начинающих предпринимателей.

В 2005-2006 годах при участии Владимир Мижуя была разработана социальная программа по замене изношенного газового оборудования малоимущим семьям и пенсионерам. Реальную помощь получили более 1000 человек. Несмотря на появляющиеся трудности, одним из главных направлений его работы остается сохранение и увеличение поддержки пенсионерам и пожилым людям..