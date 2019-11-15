15.11.2019, 12:30

ПОДКАСТ из Нарвы | Зачем уезжать из Ида-Вирумаа и чем Португалия похожа на Нарва-Йыэсуу


vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Алина Захарова
EST
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

Слушайте подкаст RusDelfi из Нарвы. Герой "Халтуры" — Андриана Чупова, студентка, активистка.

Андриана Чупова жила полгода в солнечной Португалии. Она училась, путешествовала на самолетах за 10 евро по всему региону, выучила португальский на А1 и осталась довольна от страны.

Родилась Андриана в Нарве, сейчас учится в Таллинне. По ее мнению, уезжать из Ида-Вирумаа — нормально, ведь ты можешь научиться чему-то новому и вернуться уже будучи опытным и образованным. Слушайте подкаст "Халтура"!

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