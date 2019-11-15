ПОДКАСТ из Нарвы | Зачем уезжать из Ида-Вирумаа и чем Португалия похожа на Нарва-Йыэсуу

Андриана Чупова жила полгода в солнечной Португалии. Она училась, путешествовала на самолетах за 10 евро по всему региону, выучила португальский на А1 и осталась довольна от страны.

Родилась Андриана в Нарве, сейчас учится в Таллинне. По ее мнению, уезжать из Ида-Вирумаа — нормально, ведь ты можешь научиться чему-то новому и вернуться уже будучи опытным и образованным. Слушайте подкаст "Халтура"!