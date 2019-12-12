Почему в Нарве и Ида-Вирумаа самые низкие зарплаты в Эстонии и есть ли надежда на изменение ситуации?

В свое время большие надежды возлагались на Программу поддержки Ида-Вирумаа, запущенную в 2018 году, но она пока не стала рычагом, поднимающим уезд на новый уровень. Станет ли? Что ждет Северо-Восток в новом году, в новом десятилетии?

Министр Ааб: поможем предпринимателям с кредитами



Министр государственного управления Яак Ааб считает, что все не так плохо. В своем комментарии RusDelfi, Ааб отметил, что ”все оговоренные действия в программе развития Ида-Вирумаа на 2018 и 2019 годы успешно реализуются”.

В частности, по его словам, с ноября 2018 года государственный Центр вспомогательных услуг (инструмент промышленных инвестиций) принимает ходатайства на инвестиции в производственные предприятия и к настоящему моменту по этой программе (на нее определено 5,5 миллионов) предприятия уже получили 2,5 млн, ”в результате чего в Ида-Вирумаа создаются примерно 100 рабочих мест с зарплатами, превышающими среднюю”.

Перечисляя действия в рамках программы, министр упоминает помощь предприятиям и предпринимателям, организующим обучение эстонскому и английскому языку (70 000 евро в 2018-2019 годах), консультирование и обучение, связанное со сферой экспорта и внедрением новых технологий. (бюджет на 2018-2019 годы — 165 000 евро), поддержку бизнес- и стартап-инкубаторов — (577 500 евро на 2018-2020) и так далее.

В то же время общее финансирование программы очень скромное. Бюджет Программы поддержки Ида-Вирумаа на 2019 год составляет примерно 4 млн евро.

Аак Ааб указывает на то, что из региона поступают также новые идеи для дополнения Программы Ида-Вирумаа и ”если объем ее финансирования удастся увеличить, то часть из них наверняка можно будет принять в работу”.