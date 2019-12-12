12.12.2019, 08:05

Почему в Нарве и Ида-Вирумаа самые низкие зарплаты в Эстонии и есть ли надежда на изменение ситуации?


Роман Викулов
EST
VKG tehased Kohtla-Järvel
VKG tehased Kohtla-JärvelFoto: Tanel Meos

Зарплаты в Ида-Вирумаа остаются самыми низкими во всей Эстонии, а после сокращений на местных предприятиях Eesti Energia вряд ли можно надеяться на скорейшее изменение ситуации.

В свое время большие надежды возлагались на Программу поддержки Ида-Вирумаа, запущенную в 2018 году, но она пока не стала рычагом, поднимающим уезд на новый уровень. Станет ли? Что ждет Северо-Восток в новом году, в новом десятилетии?

Министр Ааб: поможем предпринимателям с кредитами

Министр государственного управления Яак Ааб считает, что все не так плохо. В своем комментарии RusDelfi, Ааб отметил, что ”все оговоренные действия в программе развития Ида-Вирумаа на 2018 и 2019 годы успешно реализуются”.

В частности, по его словам, с ноября 2018 года государственный Центр вспомогательных услуг (инструмент промышленных инвестиций) принимает ходатайства на инвестиции в производственные предприятия и к настоящему моменту по этой программе (на нее определено 5,5 миллионов) предприятия уже получили 2,5 млн, ”в результате чего в Ида-Вирумаа создаются примерно 100 рабочих мест с зарплатами, превышающими среднюю”.

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Перечисляя действия в рамках программы, министр упоминает помощь предприятиям и предпринимателям, организующим обучение эстонскому и английскому языку (70 000 евро в 2018-2019 годах), консультирование и обучение, связанное со сферой экспорта и внедрением новых технологий. (бюджет на 2018-2019 годы — 165 000 евро), поддержку бизнес- и стартап-инкубаторов — (577 500 евро на 2018-2020) и так далее.

В то же время общее финансирование программы очень скромное. Бюджет Программы поддержки Ида-Вирумаа на 2019 год составляет примерно 4 млн евро.

Аак Ааб указывает на то, что из региона поступают также новые идеи для дополнения Программы Ида-Вирумаа и ”если объем ее финансирования удастся увеличить, то часть из них наверняка можно будет принять в работу”.

- Известна проблема, когда предприниматели, заинтересованные в развитии недвижимости в Нарве, в Ида-Вирумаа, не могут получить кредиты в банках. Некоторые крупные проекты не могут реализоваться годами. Есть ли у правительства, у государства возможности как-то повлиять на эту ситуацию? Может ли государство выступать гарантом в таких случаях?

- Занимающееся государственными поручительствами SA KredEx в курсе сложностей получения займов на региональном уровне и к концу года разработает предложения по решению этой проблемы, актуальной и для некоторых других уездов, не только для Ида-Вирумаа, — сообщил министр. — В обсуждение вовлечен Фонд поддержки жизни на селе, который предлагает, чтобы KredEx оказывало помощь предпринимателям в получении кредитов, поручалось бы за них”.

Аак Ааб обращает внимание на то, что промышленным предприятиям Ида-Вирумаа делать инвестиции помогает отчасти Мера промышленных инвестиций Программы поддержки Ида-Вирумаа. ”Положительное решение в ее рамках является сигналом для займодателей, способствуя решениям по займам”, — говорит министр.

Райво Варе: нельзя было отказываться от целлюлозного завода

Эксперт по вопросам экономики Райво Варе в интервью RusDelfi отметил, что государству нужно пересмотреть принципы региональной политики, а до того момента Ида-Вирумаа и Нарве остается надеяться на новые заводы сланцевого масла.

- О необходимости Программы развития Ида-Вирумаа говорили больше двадцати лет, а когда она все-таки появилась и была подкреплена финансированием, то суммы, которые на нее выделяются, сложно назвать иначе как разочаровывающими. На эти деньги невозможно что-то существенно изменить и, что называется, дать толчок к развитию уезда. Действенная программа в принципе невозможна?

- Я вам объясню. Это проблема не только Ида-Вирумаа, а государственной региональной политики в целом, которая хромает у нас на обе ноги. На Северо-Востоке проблема просто особенно ярко проявляется. Региональная политика — это же не какая-то сверхсложная наука, а просто набор определенных приемов, стратегических решений, которые подтвердили свою эффективность во многих странах и у нас в том числе. Есть одна загвоздка, о которой мало говорят, то есть о необходимости выбора приоритетного региона на конкретный период. Например, четыре года реализуем программу для Ида-Вирумаа, направляя на нее существенные средства, а следующие пять лет концентрируем усилия на другом уезде и так далее. Сейчас приоритетов нет, во всех уездах есть свои действующие программы и ни одному из них не хватает средств. Главное — при таком подходе их и не будет никогда хватать, ведь Эстония — маленькое государство. Когда все средства на поддержку регионов ”размазываются тонким слоем” по всей Эстонии, то Ида-Вирумаа проигрывает особенно, так как некоторые другие уезды способны привлечь чуть больше финансирования благодаря каким-то своим преимуществам, логистическим, например.

- Почему в Ида-Вирумаа самые низкие зарплаты среди всех уездов Эстонии? Все-таки в уезде много промышленных предприятий, много безработных, готовых к трудоустройству. Почему на Северо-Восток не устремляются инвесторы, желающие развивать производство чего бы то ни было?

- Важно отметить, что до последнего времени именно у энергетиков зарплаты выше среднего, а в других секторах действительно зарплаты отстают. В целом низкие зарплаты в Ида-Вирумаа — это последствия исторического перехода — когда крупная индустрия, ориентированная на конкретный рынок в рамках СССР, отошла в небытие, а занятым в ней людям не нашли лучшего применения. То, что инвесторы не идут активно — это недоработка всех причастных. Разговоров о перспективах для привлечения инвесторов мало — в этом направлении надо целенаправленно работать. Есть исключение — технопарки ЦУ "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа". Там есть рост, в Йыхви, в Нарве, но прискорбно то, что государство начало все это слишком поздно.

- Почему?

- У Ида-Вирумаа было два главных преимущества. Первое — то, что именно на Северо-Востоке производится электричество, но цена его постепенно росла, а потом стала расти резко. Второе преимущество — целый класс работников, привыкших трудиться на крупных производствах и способных без проблем перейти на другое производство. Но с этим опоздали. Многие квалифицированные специалисты, которые не могли ждать десятки лет появления в Ида-Вирумаа соответствующих рабочих мест, уехали трудиться за границу или в Таллинн, в другие регионы Эстонии. То есть этот кластер ценной рабочей силы распался. Не менее важно то, что в целом привлекательность Эстонии как страны с дешевой рабочей силой уже в прошлом. Для привлечения инвесторов в Эстонию, в Ида-Вирумаа теперь надо буквально надрываться.

- Все-таки в местной прессе на Северо-Востоке частенько можно встретить объявления, приглашающие, например, местных жителей на работу на только что открывшееся мебельное производство где-нибудь в Пярнумаа? Почему инвесторы выбирают для своих предприятий регионы, где рабочая сила дороже и ее мало?

- Скажем, что в Пярну или Таллинне есть имиджевый и инфраструктурный ресурс и единственное чего не хватает — это рабочих рук, а Ида-Вирумаа кроме рабочих рук ничего зачастую предложить не может. Затраты на рабочую силу оставляют на производстве примерно треть от общих, то есть надо смотреть и на остальные составляющие, и тут преимущество может быть за другими регионами. Например, наработанные логистические цепочки — это очень важный фактор. Кроме того, технопарки так или иначе предполагают определенного типа производство: что-то там изготавливать невозможно, а ту же мебель можно производить где угодно.

- Как вы считаете, не совершил ли Ида-Вирумаа ошибку, когда не предложил построить в уезде целлюлозный завод, против строительства которого под Тарту активно выступали тамошние жители?

- Абсолютно точно это была ошибка. Вообще, я считаю всю историю с этим целлюлозным заводом крупнейшей ошибкой эстонской индустриальной политики, а точнее — свидетельством отсутствия индустриальной политики. Такой ситуации, когда все довольны тем, что рядом с ними появится производственный объект, не будет никогда. Этот феномен известен во всем мире — NIMBY, "Not In My Back Yard" (”не в моем дворе”, — англ.). Противопоставить этому можно только стратегическое видение, которое должно существовать и на государственном уровне, и на уровне местных властей. В Тарту оно отсутствовало, и, мало того, местные политики сделали на противодействии появлению завода себе предвыборную рекламу.

В Ида-Вирумаа появление целлюлозного завода было бы более реальным — фактор NIMBY на Северо-Востоке слабее, так как это промышленный регион и местные жители воспринимают его именно так. Конечно, предложение нужно было сделать, а на сегодняшний день вопрос уже закрыт — эти инвесторы потеряли интерес к Эстонии.

- Может быть, планируемые сейчас новые заводы по производству сланцевого масла, по его рафинированию, придадут устойчивость экономике Ида-Вирумаа?

- Сжигание сланца для производства электричества становится все менее и менее экономически выгодным, и это само по себе означает, что нужно использовать наши ресурсы иначе. Существует расхожее мнение, что использование топлива из нефти и аналогов совсем скоро прекратится во всем мире. Чушь собачья! По самым оптимистическим, с точки зрения ”зеленых”, прогнозам, рост спроса на нефть и производных от нефти будет продолжаться до 2040 года. В таких условиях не устремиться в эту нишу было бы просто глупо, особенно с учетом дополнительных социальных задач. Конечно, нужно строить такие заводы, и я очень доволен, что правительство пока не прогибается под нажимом все более популярной в Европе политики экстремальных борцов за зеленую энергию. Новые предприятия позволят использовать технологическую и людскую базу, существующую на Северо-Востоке. Двумя руками ”за”!

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