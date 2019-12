Почему в Нарве и Ида-Вирумаа самые низкие зарплаты в Эстонии и есть ли надежда на изменение ситуации?

- У Ида-Вирумаа было два главных преимущества. Первое — то, что именно на Северо-Востоке производится электричество, но цена его постепенно росла, а потом стала расти резко. Второе преимущество — целый класс работников, привыкших трудиться на крупных производствах и способных без проблем перейти на другое производство. Но с этим опоздали. Многие квалифицированные специалисты, которые не могли ждать десятки лет появления в Ида-Вирумаа соответствующих рабочих мест, уехали трудиться за границу или в Таллинн, в другие регионы Эстонии. То есть этот кластер ценной рабочей силы распался. Не менее важно то, что в целом привлекательность Эстонии как страны с дешевой рабочей силой уже в прошлом. Для привлечения инвесторов в Эстонию, в Ида-Вирумаа теперь надо буквально надрываться.

- Все-таки в местной прессе на Северо-Востоке частенько можно встретить объявления, приглашающие, например, местных жителей на работу на только что открывшееся мебельное производство где-нибудь в Пярнумаа? Почему инвесторы выбирают для своих предприятий регионы, где рабочая сила дороже и ее мало?

- Скажем, что в Пярну или Таллинне есть имиджевый и инфраструктурный ресурс и единственное чего не хватает — это рабочих рук, а Ида-Вирумаа кроме рабочих рук ничего зачастую предложить не может. Затраты на рабочую силу оставляют на производстве примерно треть от общих, то есть надо смотреть и на остальные составляющие, и тут преимущество может быть за другими регионами. Например, наработанные логистические цепочки — это очень важный фактор. Кроме того, технопарки так или иначе предполагают определенного типа производство: что-то там изготавливать невозможно, а ту же мебель можно производить где угодно.

- Как вы считаете, не совершил ли Ида-Вирумаа ошибку, когда не предложил построить в уезде целлюлозный завод, против строительства которого под Тарту активно выступали тамошние жители?

- Абсолютно точно это была ошибка. Вообще, я считаю всю историю с этим целлюлозным заводом крупнейшей ошибкой эстонской индустриальной политики, а точнее — свидетельством отсутствия индустриальной политики. Такой ситуации, когда все довольны тем, что рядом с ними появится производственный объект, не будет никогда. Этот феномен известен во всем мире — NIMBY, "Not In My Back Yard" (”не в моем дворе”, — англ.). Противопоставить этому можно только стратегическое видение, которое должно существовать и на государственном уровне, и на уровне местных властей. В Тарту оно отсутствовало, и, мало того, местные политики сделали на противодействии появлению завода себе предвыборную рекламу.