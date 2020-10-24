Победителями литературного конкурса в рамках фестиваля 9Ѣ FEST стали три нарвитянки

Организаторы предложили молодым людям принять участие в своего рода литературно-театральном эксперименте. Участники конкурса должны были выбрать писателя или поэта — это мог быть как наш современник, так и представитель классики литературы — чье творчество связано с Таллинном и произведения которого были изданы на эстонском или русском языках. Затем нужно было зачитать стихотворение или отрывок прозы, изданные на изучаемом конкурсантом иностранном языке на камеру и отправить на конкурс. В состав жюри входили Мартин Вейнманн (Эстонский драматический театр), Лайне Мяги — эстонская актриса театра, кино и телевидения, танцовщица, хореограф и педагог по танцам, от Русского театра — Анна Сергеева, Виктор Марвин и Даниил Зандберг.

”Немало снискавших широкое признание поэтов и писателей связаны с Таллинном, их творчество переведено с эстонского и русского языков на другие языки, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — И нам очень приятно, что школьники откликнулись на идею и присылали записи декламации на конкурс. Несмотря на то, что на конкурс было прислано не очень много работ — всего 15, все они оказались очень достойными, жюри было сложно выбрать лучших. Тем не менее во второй тур прошло 10 участников, а в финал — три”.

”Мне очень понравились конкурсанты, их уровень и выбранные произведения, — отметил член жюри, актер и режиссер Русского театра Даниил Зандберг. — Это здорово, что ребята постарались, осознанно и серьезно подошли к выбору декламируемого произведения. Слушать и смотреть было очень приятно. К сожалению, современный формат подачи новостей и информации не предполагает аналитики, а чтение, наоборот, — заставляет работать мозг, развивает фантазию, тренирует критическое мышление. Это очень важно для молодых, и я надеюсь, что участие в таких конкурсах будет способствовать тому, что все больше молодых людей полюбит хорошую литературу и сделает чтение привычкой”.

На конкурс были присланы работы как из Таллина, так и из Нарвы. А финал оказался сюрпризом — жюри единогласно выбрало тройку лучших из Нарвы. Все финалистки — ученицы 11-го класса Нарвского языкового лицея.