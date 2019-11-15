Победитель конкурса коротких фильмов #EUandME Влад Муко посетит фестиваль KinoFF в родной для себя Нарве

”Мы хотим предложить своим гостям качественный киноопыт, и темы короткометражных фильмов дают почву для размышления о важных вопросах сегодняшней Европы — таких как свобода слова и права человека. В фокусе внимания многих фильмов находится тема важности близких и семейных отношений, и эти темы являются центральными и для основной программы KinoFF”, — сказала Саар.
По словам руководителя эстонского представительства Европейской Комиссии Кейт Касеметс, короткометражные фильмы уже показали на фестивале Tartuff этого года и отзывы зрителей были положительными. Интерес Европейской Комиссии к сотрудничеству с KinoFF продиктован в том числе и желанием поддержать европейское киноискусство.
”Киноискусство чрезвычайно важно как для сохранения национального культурного наследия, так и для его воссоздания, что является одним из приоритетов Европейского Союза. Такие мероприятия как KinoFF дают возможность творческим деятелям Европы достигать широкой публики”, — добавил Касеметс.
15-17 ноября в нарвском кинотеатре Apollo и 22-24 ноября в Культурном центре Кохтла-Ярве во время KinoFF — кинофестиваля-спутника Фестиваля темных ночей PÖFF — перед сеансами будут демонстрироваться короткометражные фильмы, созданные в рамках информационной кампании #EuandME, запущенной Европейской Комиссией. Европейские режиссеры и молодые кинодеятели в этих работах касаются различных тем — от прав человека до свободы предпринимательства и слова.
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