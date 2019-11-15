Победитель конкурса коротких фильмов #EUandME Влад Муко посетит фестиваль KinoFF в родной для себя Нарве

В рамках кинофестиваля KinoFF гостем фестиваля станет родившийся в Эстонии кинорежиссер Влад Муко, чей короткометражный фильм ”Стрижка мечты” был назван лучшим в категории предпринимательства конкурса молодых кинодеятелей кампании #EUandME. 27-летний молодой человек родился в Нарве, учился в Балтийской Кино- и Медиашколе, а сегодня он работает в кинобизнесе Лондона.

”Главный герой фильма — это парикмахер средних лет, чей сын побуждает его начать свое дело. Основание своего предприятие может быть рискованным, но своим фильмом я хотел показать положительные стороны работы на себя”, — сказал Муко.

По словам продюсера KinoFF Дарьи Саар, короткие фильма будут показываться перед сеансами основной программы KinoFF вместо обычных рекламных пауз.