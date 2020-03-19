По всей Эстонии откроются пункты тестирования на коронавирус. Один из столичных пунктов заработает уже завтра!(4)
В нескольких городах Эстонии уже на этой неделе откроются пункты тестирования на коронавирус.
В нескольких городах Эстонии уже на этой неделе откроются пункты тестирования на коронавирус.
"В ближайшие дни в восьми городах Эстонии — Таллинне, Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде и Кохтла-Ярве — будет запущено расширенное тестирование на коронавирус на основании направления от семейного врача. Эти пункты будут работать по принципу drive-in", — сообщает RusERR со ссылкой на Департамент здоровья.
Премьер-министр Юри Ратас на правительственной пресс-конференции уточнил, что в Таллинне будут открыты два пункта, первый из которых начнет работу уже днем 19 марта, а второй — в пятницу.
В Кохтла-Ярве временный пункт тестирования на коронавирус заработает в пятницу, а в Нарве — на выходных.
Основанием для тестирования является направление от семейного врача.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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