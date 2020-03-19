По всей Эстонии откроются пункты тестирования на коронавирус. Один из столичных пунктов заработает уже завтра!

"В ближайшие дни в восьми городах Эстонии — Таллинне, Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде и Кохтла-Ярве — будет запущено расширенное тестирование на коронавирус на основании направления от семейного врача. Эти пункты будут работать по принципу drive-in", — сообщает RusERR со ссылкой на Департамент здоровья.

Премьер-министр Юри Ратас на правительственной пресс-конференции уточнил, что в Таллинне будут открыты два пункта, первый из которых начнет работу уже днем 19 марта, а второй — в пятницу.

В Кохтла-Ярве временный пункт тестирования на коронавирус заработает в пятницу, а в Нарве — на выходных.

Основанием для тестирования является направление от семейного врача.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!