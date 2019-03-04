Пикировавшиеся в ходе избирательной кампании центристы Тоом и Стальнухин победили на выборах в Ида-Вирумаа

За европарламентария от Центристской партии в Ида-Вирумаа проголосовали 6197 избирателей, в то время как в 2015 году за нее отдали голоса 11574 человек.

Ставший вторым центрист Михаил Стальнухин также потерял в сравнении с прошлыми выборами. За него проголосовали 2655 избирателей, а четырьмя годами раньше их было 3648.

Яна Тоом и Михаил Стальнухин, мягко говоря, недолюбливают друг друга, а на выборах Тоом уже не в первый раз является главным конкурентом Стальнухина. В ходе избирательной кампании Михаил Стальнухин обвинил Яну Тоом в развале русского гимназического образования в Нарве. Тоом, как передавал rus.err.ee, назвала тогда его слова ”абсолютным бредом”.

Третье место по Ида-Вирумаа заняла министр МВД Катри Райк, баллотировавшаяся в списке Социал-Демократической партии. Ее результат — 2116 голосов.

У реформиста Ээрика-Нийлеса Кросса четвертое место и 1101 голосов.

Пятый — представитель EKRE Рихо Брейвель (980 голосов).