Пенсии жителей Ида-Вирумаа остаются самыми низкими в Эстонии

По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла в Эстонии 473,09 евро в месяц. Самой высокой она была в Харьюмаа - 499,86 евро, а самой низкой - в Ида-Вирумаа - 457,38 евро, пишет rus.err.
В Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 45,46 евро, в Ида-Вирумаа - на 45,96 евро, выясняется из данных Департамента статистики.
"Более низкая пенсия связана с тем, как долго человек отсутствовал на рынке труда, работали ли он на низкооплачиваемой работе и тому подобное. В Ида-Вирумаа уровень безработицы является одним из самых высоких, поэтому в дальнейшем это будет влиять и на пенсии", - ранее комментировала ситуацию руководитель отдела анализа и статистики Министерства социальных дел Хеде Синисаар.
Большая часть пенсионеров - это пенсионеры по старости. Средняя пенсия по старости по состоянию на 1 января составляла 482,41 евро в месяц.
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