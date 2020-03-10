Пенсии жителей Ида-Вирумаа остаются самыми низкими в Эстонии

В Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 45,46 евро, в Ида-Вирумаа - на 45,96 евро, выясняется из данных Департамента статистики.

"Более низкая пенсия связана с тем, как долго человек отсутствовал на рынке труда, работали ли он на низкооплачиваемой работе и тому подобное. В Ида-Вирумаа уровень безработицы является одним из самых высоких, поэтому в дальнейшем это будет влиять и на пенсии", - ранее комментировала ситуацию руководитель отдела анализа и статистики Министерства социальных дел Хеде Синисаар.

Большая часть пенсионеров - это пенсионеры по старости. Средняя пенсия по старости по состоянию на 1 января составляла 482,41 евро в месяц.