Педагоги Кивиылиской школы решили устроить забастовку в поддержку уволенного директора

Находившаяся на собрании в качестве стороннего наблюдателя многолетний руководитель Нарвского колледжа Катри Райк считает, что в своих действиях управа волости сделала не совсем верные шаги: "Сегодня было видно, что люди: родители, учителя и сами ученики, хотят спокойно работать дальше с тем же директором Хейди Уусталу. Ясно, что убирать со дня такого директора, который многое сделала для школы, это явно было ошибкой со стороны местного самоуправления".

Ходом встречи, содержанием вопросов и открытостью сторон преподаватели были довольны, однако окончательный результат встречи, когда управа предполагает решить вопрос в течение января, их не устраивает, поэтому коллектив, поддерживающий Хейди Уусталу, решил бастовать.

"Наше желание — решить вопрос как можно быстрее, поскольку к середине января должно быть принято решение о назначении нового директора школы. Нас это не устраивает. Поэтому решать нужно быстрее. Мы решили объявить забастовку. За 14 дней до нее требуется официальное извещение. Мы надеемся, что управа соберется за эти дни, и этот срок заставит ее быстрее принять решение", — сказала представитель учителей Марилийз Рандмер.

Уже в понедельник представители педагогического состава предполагают отправить в волостную управу извещение о забастовке.