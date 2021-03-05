Педагог из Нарвы: когда я заболела коронавирусом, брат сказал — повезло тебе

По ее словам, она хотела переболеть коронавирусом, но специально заразиться не пыталась.

Светлана решила взять больничный, чтобы отлежаться дома. ”Я чувствовала себя нормально, просто пропало обоняние. Подумала, вдруг будет осложнение, поэтому взяла неделю больничного”, — рассказывает педагог. На работе к ее желанию пойти на больничный отнеслись с пониманием и никаких возражений со стороны начальства не было.

Ранее ей работодатель предлагал вакцинироваться, но Светлана написала отказ. Она поясняет, что не является антипрививочником. ”Но к вакцине, сделанной на коленках я пока не готова. В принципе, я хотела сама переболеть, но специально зараженных контактов я не искала. Я подумала, что было бы хорошо, чтобы организм сам перенес болезнь”, — рассказывает преподаватель.

По ее словам, это ей нужно для того, чтобы не заразить своих близких в случае, если она заболеет бессимптомно и не будет знать об этом. ”Вдруг у родных будет протекать болезнь в более тяжелой форме”, — предполагает Иванова.

”Рано или поздно мы все переболеем, — уверена Светлана. — И если честно, то я рада, что именно сейчас заболела, потому что потом смогу спокойно ездить к родственникам в Россию. Мне даже брат начал завидовать, мол, повезло тебе”.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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