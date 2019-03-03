Пассивность нарвских избирателей зашкаливает: проголосовало на 9.3 процента меньше, чем на прошлых выборах в Рйигикогу

”Пока никаких жалоб и протестов нет, возможно, что-то появится позже. Все прошло очень спокойно. Ни на одном из нарвских участков сегодня очередей ни в какой момент не было”, — сообщил Лийметс, видящий в этом не только положительные моменты.

”Очень жаль, но явка в Нарве была на этот раз особенно низкой. Проголосовало всего 41.4 процента нарвских избирателей, то есть на 9.3 процента меньше, чем четыре года назад”, — отмечает глава Нарвской избирательной комиссии.

Напомним, что и в целом по уезду избирательная явка вновь оказалось самой низкой по стране. Опять же установлен очередной рекорд пассивности избирателей Северо-Востока. Если четыре года назад на выборах в Рийгикогу проголосовало 55 процентов обладающих избирательным правом жителей Ида-Вирумаа, а в 2011 году свою волю выразили 55.4 процента избирателей, то на этот раз явка в уезде составила всего 48.2 процента. Даже на фоне этого скромного результата нарвская явка выглядит жалкой, а на фоне таллиннских 60 процентов — запредельно жалкой.