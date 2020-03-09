Падение цен на нефть может повлиять на VKG. Пока о сокращениях не говорят

"В настоящее время все производственные единицы Viru Keemia Grupp работают на полную мощность, в штатном режиме. Однако мы пристально следим за происходящим на мировом нефтяном рынке. Колебания цен на нефть - это стандартный риск в сфере производства сланцевого масла, с которым предприятия данного сектора сталкиваются. Какие-либо прогнозы сейчас носят все же спекулятивный характер, но если падение цен продолжится или зафиксируется на низком уровне на продолжительное время, нам придется реагировать и приспосабливаться исходя из условий рынка", - прокомментировал ситуацию на рынке финансовый директор VKG Яанис Сепп.

В 2016 году, когда цены на нефть упали, VKG вынужден был остановить несколько установок и сократить до 500 человек.

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