08.04.2020, 17:57

Отсутствие нарвитян на заправках и в магазинах Ивангорода стало страшным ударом. Зато коронавируса нет!

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Роман Викулов
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Ivangorodi tanklad
Ivangorodi tankladFoto: Roman Vikulov, Delfi

Фактическое закрытие границы с Эстонией и остановка потока посещающих Ивангород жителей Нарвы и в целом Ида-Вирумаа стало страшным испытанием для экономики маленького российского приграничного города.

Границу закрыли в ночь на 30 марта, то есть в новых условиях, без эстонских клиентов заправок, магазинов, такси, Ивангород живет уже больше недели, ярко убедившись в том, что без Нарвы и Северо-Востока Эстонии, выжить многим местным предприятиям крайне тяжело.

 Как сообщил Delfi информированный источник, в Ивангороде ярче всего изменения с закрытием границы видны по показателям работы заправочных станций, которых в городе несколько и все они держались во многом благодаря Эстонии.  

Самая популярная среди эстонских покупателей горючего заправка Neste, находящаяся в центре Ивангорода, по информации нашего источника, в ночные часы стала зарабатывать на порядок меньше.  ”Эстонцы же за бензином всегда старались ездить ночью — так быстрее пересекать границы и работа не мешает. По ночам на Neste практически все заправлявшиеся машины были всегда с эстонскими номерами, да и днем они составляли не меньше половины от общего объема. До закрытия границы ночью выручка Neste достигала 250 тысяч рублей, а сейчас — в районе 15 тысяч”, — рассказал наш источник.  

Ивангородцы информируют, что магазинчики, находящиеся по соседству с ивангородским погранично-таможенным пунктом у моста ”Дружба”, по-прежнему открыты, но чем живут, когда их практически единственные покупатели исчезли, непонятно.  Рассказывают, что отсутствие нарвитян и других жителей Эстонии в сетевых магазинах, ”Пятерочках”, ”Магнитах”, стало заметно сразу после 30 марта уже по тому, что некоторые продукты вернулись на полки.  

”За пару дней до этого гречка исчезла из ”Пятерочки”, в которую постоянно хожу, ее нарвитяне скупили. Теперь там опять три вида гречки лежат спокойно и дефицита прочих продуктов нигде нет”, — рассказал Delfi житель Ивангорода Максим.

 По оценке ивангородского предпринимателя Юрия Костина, управляющего вместе со своей супругой двумя торговыми точками, с закрытием границы некоторые магазины потеряли до 80 процентов выручки, а многие потеряли половину.  ”В Ида-Вирумаа же живет почти 150 тысяч человек и большинство их тех, у кого была возможность ездить в Россию, приезжали чтобы заправить автомобиль и заодно купить что-то, или приезжали специально для того, чтобы купить что-то конкретное, те же стройтовары”, — говорит Костин.  

Его личный бизнес подкосило не столько отсутствие нарвитян в Ивангороде, сколько карантинные меры, принятые российскими властями. Юрий Костин торгует цветами и сейчас делает это только по предварительным заказам через интернет. Его супруга занимается магазином детских товаров, которому в условиях карантина работать разрешили, но действуют жесткие ограничения, клиентов не добавляющие.

 ”К счастью, Ивангород отчасти закрытый город — на въезде со стороны Питера у всех проверяют документы и тех, кто не имеет права здесь находиться, не пускают”, — отмечает Костин, говоря о том, что, к счастью, пока ни один ивангородец коронавирусом не заболел.  В то же время, по его словам, ивангородцы не чувствуют себя хорошо защищенными от коронавируса — многие работают за пределами пограничного города, а уже в Кингисеппе зафиксированы зараженные коронавирусом.

По официальным данным их пока трое (но люди говорят о пяти).  ”В целом, ивангородцы не паникуют. Но народу на улицах мало, детей практически нет — если выходят, то только с родителями”, — рассказывает предприниматель, надеющийся, как и, надо полагать, все ивангородцы, на скорое прекращение эпидемии и восстановление постоянного потока посещающих Ивангород жителей Эстонии.  

На данный момент расположенный в Ивангороде завод, на котором трудилось некоторое количество нарвитян, Yura corporation (корейское предприятие по выпуску комплектующих для электроники легковых автомобилей) закрыто в рамках противодействия распространению коронавируса.

Напомним, что распоряжением правительства Российской Федерации с 30 марта Россия закрыла все свои границы. Распоряжение правительства России касается всех пограничных пунктов в независимости от того, пересекаете вы границу на машине, автобусе, пешком или на поезде. Оно касается и возможности пешего пересечения границы на участке Нарва-Ивангород.

Въезд в Россию и выезд из страны разрешен лишь в исключительных случаях.

Запрет не касается: аккредитированных со стороны Российской Федерации работников дипломатических и консульских служб, представителей международных организаций и членов их семей;  водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения; покидающих cтрану или въезжающих в нее в связи со смертью близкого родственника;  членов семьи граждан Российской Федерации (супруги, родители, дети, приёмные дети) при предъявлении подтверждающих родство документов (исключение касается только въезда в страну, а не выезда).    

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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