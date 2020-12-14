Отправленный в отставку Алексей Евграфов к концу года вновь может стать мэром Нарвы

Это ставит под сомнение необходимость работы в городе новой коалиции, недавно сформированной центристами и избирательным союзом "Наша Нарва", возглавляемым депутатом Рийгикогу Катри Райк. Ранее сообщалось, что именно Райк будет новым мэром Нарвы.

О том, что Алексей Евграфов и его команда вступают в Центристскую партию, корреспонденту rus.err.ee в понедельник сообщила председатель нарвского округа центристов, депутат Европейского парламента Яна Тоом.

"В пятницу, 11 декабря, Алексей Евграфов со своей командой был принят в Центристскую партию на уровне округа. Теперь решение Ида-Вируского округа ляжет на стол центрального правления. Думаю, такого поворота событий никто не ожидал", — отметила Яна Тоом.

"Это правда, что до недавнего времени я противилась возвращению в партию членов фракции Kodulinn Narva: очень уж некрасиво мы расстались с бывшими центристами. Однако политика - это та сфера, где работа ведётся "с материалом заказчика". При новой ли власти, при старой ли формирование дееспособной правящей коалиции невозможно без участия нынешних депутатов из бывшей центристской фракции. Именно они избраны горожанами и именно этот мэр заслужил доверие нарвитян. И именно он нашел в себе силы стать посредником между вышедшими из ЦП депутатами и партией. Мы встречались, мы обсудили все прошлые проблемы и перспективы и пришли к выводу, что готовы двигаться дальше вместе", - добавила Тоом.