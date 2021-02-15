Отец погибшей в Нарве девочки: в доме нарушена вентиляция, надеюсь, виновные будут установлены

- Правоохранительные органы пока осторожны с выводами и об отравлении угарным газом сообщают как о предположительной причине. Вы уверены в том, что в этом дело?

- Да, угарный газ, — говорит Александр, отец погибшей, ранее работавший водолазом, а какое-то время являвшийся председателем квартирного товарищества, в котором произошла трагедия.

Около года сам он живет в другом месте. В квартире на Герасимова остаются сейчас его бывшая жена и трое детей, теперь только трое. Дом построен после войны пленными немцами, в нем изначально было печное отопление.

- Были ли раньше с газовой колонкой в ванной какие-то проблемы?

- С колонкой проблем никогда не было. Там проблемы с системой вентиляцией в доме, которая была нарушена во время ремонта восемь лет назад, когда председателем КТ был не я. Строители тогда расковыряли трубы на чердаке, заменив их верхние части, а во время работ в тоннели труб набился строительный мусор. Потом на уровне пола в чердаке все трубы вскрыли и нормально вентиляция не работает, ”вентиляционного столба” нет. Я очень надеюсь, что те, кто допустил нарушения, не скроют сейчас быстро проблемы, не замажут дырки и виновные в создании опасной вентиляции будут установлены. Попросил полицию сделать фотографии на чердаке, все зафиксировать… В свое время я боролся с этой проблемой, боролся…

- Раньше никогда не было у вас, ваших близких легких отравлений угарным газом в ванной?

- Я любил лежать в ванной подолгу, но никогда проблем не было. Дети тоже никогда ни на что не жаловались. Конечно, угарный газ — без цвета и запаха и определить его наличие сложно…

Александр говорит, что в доме всего 16 квартир, четыре из них — муниципальные, а другие жители тоже наблюдают нарушения вентиляции, чувствуя, например, запах готовящейся еды у соседей, хотя вентиляционные шахты должны быть отдельными.

В квартире отсутствовал датчик угарного газа, что отмечают спасатели. Александр говорит, что специалисты всегда информируют о необходимости дымовых датчиков в каждой квартире.

”А это разные вещи, — указывает мужчина. — Датчик угарного газа — это сложный аппарат. Я — старый водолаз и понимаю угрозы, возможности. Есть очень сложные и дорогие системы контроля воздуха во всех комнатах, всех его параметров… Но кто их может себе позволить… Надо выявлять конкретных виновных, я очень заинтересован в серьезном расследовании”.