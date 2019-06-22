Отделения Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме поменяют месторасположение

В связи со строительными работами поменяется месторасположение отделений больницы, передает rus.err.ee.

Амбулаторный прием инфекционного отделения будет проходить на первом этаже в корпусе G по адресу Илмаяама, 14, а вход будет справа от главного входа.

В этом же корпусе на первом этаже разместится стационарное отделение инфекционного отделения.

Детское отделение разместится на втором этаже рядом с отделением неврологии на втором этаже корпуса К.