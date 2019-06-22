22.06.2019, 11:50

Отделения Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме поменяют месторасположение


rus.delfi.ee
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Отделения Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме поменяют месторасположение
Foto: IVKH

В расположенной в Ахтме Ида-Вируской центральной больницы начнется строительство центра здоровья и корпуса восстановительной терапии — cтоимость работ 18 млн евро.

В связи со строительными работами поменяется месторасположение отделений больницы, передает rus.err.ee.

Амбулаторный прием инфекционного отделения будет проходить на первом этаже в корпусе G по адресу Илмаяама, 14, а вход будет справа от главного входа.

В этом же корпусе на первом этаже разместится стационарное отделение инфекционного отделения.

Детское отделение разместится на втором этаже рядом с отделением неврологии на втором этаже корпуса К.

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