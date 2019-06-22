Отделения Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме поменяют месторасположение
В расположенной в Ахтме Ида-Вируской центральной больницы начнется строительство центра здоровья и корпуса восстановительной терапии — cтоимость работ 18 млн евро.
В расположенной в Ахтме Ида-Вируской центральной больницы начнется строительство центра здоровья и корпуса восстановительной терапии — cтоимость работ 18 млн евро.
В связи со строительными работами поменяется месторасположение отделений больницы, передает rus.err.ee.
Амбулаторный прием инфекционного отделения будет проходить на первом этаже в корпусе G по адресу Илмаяама, 14, а вход будет справа от главного входа.
В этом же корпусе на первом этаже разместится стационарное отделение инфекционного отделения.
Детское отделение разместится на втором этаже рядом с отделением неврологии на втором этаже корпуса К.
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