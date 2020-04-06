Отделение экстренной медицины Нарвской больницы начнет прием пациентов

Нарвская городская больница в ускоренном порядке открыла новое современное отделение экстренной медицины, которое к концу недели будет готово принимать первых пациентов.
Реконструкция старого отделения экстренной медицины Нарвской больницы началась летом прошлого года, и сейчас, в условиях пандемии, когда в городе появились первые заболевшие COVID-19, больнице пришлось ускорить процесс реконструкции, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Новое отделение начнет работу 9 апреля. Сейчас завершается установка оборудования и подготовка персонала.
На реконструкцию отделения экстренной медицины Нарвской больницы было затрачено около 2 млн евро, 200 000 евро было потрачено на необходимое оборудование.
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