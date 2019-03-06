От Эстонии — до Новой Зеландии: нарвские добровольцы реализуют оригинальный экологический фотопроект. Но нужны деньги

”Собранные деньги мы потратим на изготовление фотографий, оснащение и стойки для фотографий. Если мы соберем 600 евро, то мы сможем организовать фотовыставки в библиотеках Нарвы и Таллинне и в торговом центре ”Астри” (в Нарве). — добавил он. — Если мы соберем 1 200 евро, то также сможем организовать фотовыставки в Нарве и Таллинне в крупных торговых центрах, закупив соответствующее передвижное оборудование и изготовив фотопродукцию под него.
Planet27 MTÜ — сравнительно молодая организация, ей всего два с половиной года.
В их копилке — изготовление социальных видео из серии ”Две истории — один финал”, посвященных безопасности движения. Эта идея получила поддержку нарвской дорожной полиции и специалистов дорожного департамента.
”Мы организовывали благотворительные концерты, сбор средств для покупки билетов в кино детям из малоимущих семей, игры в пейнтбол для детей из групп риска и другие проекты. Мы с удовольствием участвуем в акциях движения ”Сделаем!”, — поведал Серов.
За один из молодёжных проектов национальное агентство Archimedes и европейский фонд ”Эрасмус+” их признали в этом году лучшими в номинации ”Гражданская инициатива”. Смотрите тут.
Planet27 MTÜ — это
Алексей Серов — руководитель проектов , молодёжный работник, фотожурналист и видеограф.
Светлана Смирнова — руководитель проектов, молодёжный работник.
Владимир Сухоруков — координатор проектов, студент Нарвского колледжа Тартуского университета, член Общества слепых.
Светлана Галигузова — волонтёр, студентка Нарвского колледжа Тартуского университета.
Роман Силла — волонтёр, диктор.
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