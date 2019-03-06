От Эстонии — до Новой Зеландии: нарвские добровольцы реализуют оригинальный экологический фотопроект. Но нужны деньги

Членам Planet27 MTÜ пришла в голову оригинальная идея для международного социального фотопроекта: привлечь внимание людей и необычным способом побудить их переосмыслить свои привычки по отношению к природе, к себе и друг к другу.

Основная идея фотопроекта — реализация нестандартного мышления его участников, с помощью которого они хотят в ненавязчивой форме дать людям возможность задуматься о своём влиянии на природу, о своём месте на земле и о том, куда идёт наше развитие.

Нестандартное мышление способно просчитывать все невероятные варианты дальнейших действий, чтобы найти выход из самой безнадежной ситуации, в которой большинство людей опустили бы руки.

Чем интересен и оригинален фотопроект?



Участникам проекта из разных стран были предложены авторские фотографии.

Чтобы разнообразить проект и вызвать общественный интерес, фотографии были выбраны в случайном порядке, и это явилось своеобразной трудностью для участников.

Людям нужно было увидеть на фотографии любую деталь, от которой нужно было оттолкнуться, чтобы придумать своё изречение на заданные темы.

Люди сами выбирали то, о чём сказать.

На основе своих ассоциаций участники-добровольцы, используя своё нестандартное мышление, придумали для фотографий свои высказывания и изречения.

Ключевыми в этом проекте являются высказывания людей, их чувства и мысли.

В некоторых из них имеются скрытые философия или юмор.