06.03.2019, 17:02

От Эстонии — до Новой Зеландии: нарвские добровольцы реализуют оригинальный экологический фотопроект. Но нужны деньги

ФОТО
rus.delfi.ee
EST 1
От Эстонии — до Новой Зеландии: нарвские добровольцы реализуют оригинальный экологический фотопроект. Но нужны деньги
Planet27 MTÜ

”Мы ни о чём не заботимся, если не заботимся о природе. Если ты любишь себя, то ты должен любить и природу”. Так считает Алексей Серов — руководитель проектов, молодёжный работник, фотожурналист и видеограф.

Членам Planet27 MTÜ пришла в голову оригинальная идея для международного социального фотопроекта: привлечь внимание людей и необычным способом побудить их переосмыслить свои привычки по отношению к природе, к себе и друг к другу.

Основная идея фотопроекта — реализация нестандартного мышления его участников, с помощью которого они хотят в ненавязчивой форме дать людям возможность задуматься о своём влиянии на природу, о своём месте на земле и о том, куда идёт наше развитие.

Нестандартное мышление способно просчитывать все невероятные варианты дальнейших действий, чтобы найти выход из самой безнадежной ситуации, в которой большинство людей опустили бы руки.

Чем интересен и оригинален фотопроект?


Участникам проекта из разных стран были предложены авторские фотографии.

Чтобы разнообразить проект и вызвать общественный интерес, фотографии были выбраны в случайном порядке, и это явилось своеобразной трудностью для участников.

Людям нужно было увидеть на фотографии любую деталь, от которой нужно было оттолкнуться, чтобы придумать своё изречение на заданные темы.

Люди сами выбирали то, о чём сказать.

На основе своих ассоциаций участники-добровольцы, используя своё нестандартное мышление, придумали для фотографий свои высказывания и изречения.

Ключевыми в этом проекте являются высказывания людей, их чувства и мысли.

В некоторых из них имеются скрытые философия или юмор.

Участники социального проекта призывают людей Земли жить в мире друг с другом, в гармонии с собой и природой, просят уважать других, при трудностях не опускать руки и думать о будущем.

Учителя, музыканты, композиторы, юристы, историки, профессора, художники, ведущие политики, спортсмены, инженеры, студенты, школьник и люди других профессий поддержали нас в первой части проекта. Около 100 человек из 30 стран мира.

ТОП

Эстония, Япония, Новая Зеландия, США, Австралия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Португалия, Босния и Герцеговина, Болгария, Латвия, Литва, Польша, Греция, Венгрия, Румыния, Швеция, Норвегия, Турция, Армения, Россия, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина, Кения.

Для того, чтобы расширить влияние проекта и вызвать общественный резонанс, решили организовать сбор средств на вторую часть проекта — подготовку и организацию фотовыставок в нашей стране.

С помощью фотовыставок участники хотят донести миру послание от людей, которые принимали участие в первой (начальной) стадии проекта.

”Мы решили начать с Нарвы. В размещении фотовыставок заинтересованы городская библиотека города Нарвы и городской музей, расположенный в замке. После старта в Нарве, мы планируем организовать демонстрацию фотовыставки в крупных торговых центрах Эстонии, а также начнем распространение через социальные сети”, — рассказал менеджер проекта Алексей Серов.

”Собранные деньги мы потратим на изготовление фотографий, оснащение и стойки для фотографий. Если мы соберем 600 евро, то мы сможем организовать фотовыставки в библиотеках Нарвы и Таллинне и в торговом центре ”Астри” (в Нарве). — добавил он. — Если мы соберем 1 200 евро, то также сможем организовать фотовыставки в Нарве и Таллинне в крупных торговых центрах, закупив соответствующее передвижное оборудование и изготовив фотопродукцию под него.

Planet27 MTÜ — сравнительно молодая организация, ей всего два с половиной года.

В их копилке — изготовление социальных видео из серии ”Две истории — один финал”, посвященных безопасности движения. Эта идея получила поддержку нарвской дорожной полиции и специалистов дорожного департамента.

”Мы организовывали благотворительные концерты, сбор средств для покупки билетов в кино детям из малоимущих семей, игры в пейнтбол для детей из групп риска и другие проекты. Мы с удовольствием участвуем в акциях движения ”Сделаем!”, — поведал Серов.

За один из молодёжных проектов национальное агентство Archimedes и европейский фонд ”Эрасмус+” их признали в этом году лучшими в номинации ”Гражданская инициатива”. Смотрите тут.

Planet27 MTÜ — это


Алексей Серов — руководитель проектов , молодёжный работник, фотожурналист и видеограф.

Светлана Смирнова — руководитель проектов, молодёжный работник.

Владимир Сухоруков — координатор проектов, студент Нарвского колледжа Тартуского университета, член Общества слепых.

Светлана Галигузова — волонтёр, студентка Нарвского колледжа Тартуского университета.

Роман Силла — волонтёр, диктор.

Поддержать проект можете на платформе Hooandja.

Читайте также: