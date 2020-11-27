Организатор пикета в Нарве в поддержку Евграфова: большого ажиотажа никто не ожидал

В социальных сетях развернулись жаркие споры, сколько на самом деле было людей. Издание "Город" написало, что 5 человек.

RusDelfi освещал событие в режиме онлайн. Согласно наблюдениям нашего корреспондента, к самому началу — к 15:30 — пришли 4 человека. В 15:45 было 16 человек, также был развернут плакат в поддержку Евграфова со словами "Народ видит работу мэра Евграфова! Дайте работать дальше!"

В 16:00 собрались журналисты, подошла оппозиционный депутат Катри Райк. Всего было порядка 25 человек.

"По поводу митинга. Сколько пришло, столько и пришло. Большого ажиотажа никто не ожидал, нам и не разрешали делать большой митинг. Я думаю, что удался", — говорит организатор протеста Алла Деловая, которая не отрицает, что ожидалось большее количество участников протеста.

"Дело в том, что из тех, кто собирался прийти, кто-то был на больничном, кто-то на работе. Хотели прийти с детьми, но мы запретили. Дома-то в основном сидят мамы с детьми, а мужья работают. И погода такая была — ливень, не забывайте. Наше дело было привлечь внимание. Я думаю, что мы его привлекли", — уверена Деловая.

Будут ли вновь организованы митинги? Деловая говорит, что сейчас инициативная группа в поддержку Евграфова ждет декабря, когда состоятся выборы новых мэра и председателя горсобрания. Точная дата пока не назначена.

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