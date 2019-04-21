Опрос выяснил "самые эстонские слова" по версии жителей Ида-Вирумаа

Это выяснилось в ходе проведенного ERR опроса, в рамках которого жители разных уголков Эстонии предложили более 2000 вариантов, пишет rus.err.ee.

Из этого лексикона было отобрано 30 слов, которые встречались чаще всего. По этим словам, в свою очередь, было проведено еще одно голосование, и в итоге "самым эстонским словом" было признано sõnajalaõis (стебель папоротника).