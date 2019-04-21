21.04.2019, 20:11
Опрос выяснил "самые эстонские слова" по версии жителей Ида-Вирумаа
Большинство жителей Ида-Вируского уезда считают "самыми эстонскими словами" kodu (дом), öö (ночь) и kurat (черт).
Большинство жителей Ида-Вируского уезда считают "самыми эстонскими словами" kodu (дом), öö (ночь) и kurat (черт).
Это выяснилось в ходе проведенного ERR опроса, в рамках которого жители разных уголков Эстонии предложили более 2000 вариантов, пишет rus.err.ee.
Из этого лексикона было отобрано 30 слов, которые встречались чаще всего. По этим словам, в свою очередь, было проведено еще одно голосование, и в итоге "самым эстонским словом" было признано sõnajalaõis (стебель папоротника).
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