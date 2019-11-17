Опрос RusDelfi: Хочет ли Нарва назад в СССР?

Ответы оказались противоположными. С одной стороны "сейчас можно все купить, если есть деньги", с другой "стабильность, безопасноть и уверенность в завтрашнем дне".

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Опрос "Что не устраивает жителей Нарвы в их городе и почему они не уезжают" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Опрос проводился в рамках работы редакции Delfi в Нарве.