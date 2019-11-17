17.11.2019, 16:25

Опрос RusDelfi: Хочет ли Нарва назад в СССР?

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Алина Захарова
EST 9

Корреспондент RusDelfi Алина Захарова интересовалась у жителей Нарвы, остались ли у них приятные воспоминания от жизни в СССР и не хотелось ли бы туда вернуться.

Ответы оказались противоположными. С одной стороны "сейчас можно все купить, если есть деньги", с другой "стабильность, безопасноть и уверенность в завтрашнем дне".

Смотрите наше видео!

Опрос "Что не устраивает жителей Нарвы в их городе и почему они не уезжают" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

А вы хотите назад в СССР? Выскажите свое мнение!

Опрос проводился в рамках работы редакции Delfi в Нарве.

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