Опрос RusDelfi: Хочет ли Нарва назад в СССР?

Корреспондент RusDelfi Алина Захарова интересовалась у жителей Нарвы, остались ли у них приятные воспоминания от жизни в СССР и не хотелось ли бы туда вернуться.
Ответы оказались противоположными. С одной стороны "сейчас можно все купить, если есть деньги", с другой "стабильность, безопасноть и уверенность в завтрашнем дне".
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Опрос "Что не устраивает жителей Нарвы в их городе и почему они не уезжают" можно посмотреть ЗДЕСЬ.
А вы хотите назад в СССР? Выскажите свое мнение!
Опрос проводился в рамках работы редакции Delfi в Нарве.
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