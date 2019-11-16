16.11.2019, 11:30

ОПРОС RusDelfi | Что не устраивает нарвитян в их жизни и почему они не уезжают

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Редакция RusDelfi продолжает работу в самом большом городе Ида-Вирумаа.

Алина Захарова поинтересовалась у жителей Нарвы, что с одной стороны не нравится им в родном городе, а с другой - почему они ни на что не согласны его променять.

Мнения, которые Алина услышала, были полярными. Смотрите видео!

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