Оппозиционеры Нарвы и Силламяэ добиваются данного законом права участвовать в работе комиссий, но и Госсуд им не помог

Нарвский юрист отмечает, что по сути Госсуд рекомендует внести в Закон об организации местного самоуправления норму о том, что решение горсобрания, которым не выполняется внесенная в свое время по инициативе самого Гамазина норма о пропорциональном представительстве комиссий, может быть обжаловано в административном суде.

Александр Гамазин отмечает, что проблемой является ”отставание законодательства”, то есть всем депутатам местных самоуправлений уже гарантированы места в постоянных комиссиях, но механизма оспаривать отказ в реализации этого права нет.

По мнению юриста, самым простым способом сделать норму закона работающей было бы дополнить Закон об организации местного самоуправления положением о том, что собрание местного самоуправления признается неработоспособным и в том случае, если в течение, например, двух месяцев не может обеспечить пропорциональное участие в комиссиях представителям всех партий или избирательных союзов, в него избранных. На данный момент неработоспособным оно признается, если не может, например, выбрать мэра или председателя собрания в определенный срок.

В то же время на скорые изменения в законодательстве Гамазин не рассчитывает. Он указывает на то, что тут можно надеяться только на добрую волю депутатов Рийгикогу, на то, что они посчитают необходимым сделать положение закона работающим.

"Возможно, мне придется самому разработать это положение и отправить его в парламент", — с улыбкой добавляет Гамазин.

Отметим, что в Нарве, когда заходит речь о том, что оппозиционеры не получают гарантированных законом мест в постоянных комиссиях, представители большинства кроме того, что ставят им в укор якобы имеющую место неспособность к конструктивной работе, говорят и о том, что выборы членов комиссий — это демократический процесс. То есть если большинство делает выбор в пользу одних кандидатов в члены комиссий и игнорирует других, то это законное право каждого депутата.

Оппозиционеры же уверены, что их игнорирование — это целенаправленная политика, смыслом которой является полная изоляция несогласных.