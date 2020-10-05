Опасный отрезок на шоссе Таллинн-Нарва будет реконструирован

Реконструироваться будет отрезок трассы Таллинн-Нарва длиной 2,8 км на территории города Силламяэ и волости Вайвара. Масштабные строительные работы пройдут в области перекрестка улицы Павлова и второстепенной дороги Силламяэ-Вийвиконна, где будет создана многоуровневая развязка. В результате строительных работ теперь главная дорога будет проходить на новой трассе в углублении, пересекающиеся второстепенные дороги — через железобетонный арочный мост.

”Речь идет о последнем этапе обеспечения безопасности на отрезке в городе Силламяэ, в результате чего очень опасный на данный момент перекресток улицы Павлова станет безопасным как для автомобилей, так и для пешеходов”, — сказал руководитель восточного отдела содержания дорог Департамента шоссейных дорог Анти Палми.

”Важными ключевыми словами работ по перестройке отрезка в городе Силламяэ являются модернизация организации дорожного движения и повышение безопасности участников движения. Благодаря строительству многоуровневой развязки мы обеспечим, чтобы местный поток движения и шоссейная дорога могли спокойно функционировать рядом”, — прокомментировал член правления Nordecon AS Прийт Луман.

Основная автомагистраль Е20 Таллинн-Нарва является шоссе дорожной сети TEN-T международного значения и поэтому одной из важнейших трасс Эстонии, по которой проходит движение между государствами и крупнейшими населенными пунктами Северной Эстонии. Дорога является важным звеном с крупнейшими центрами зоны влияния.

В ходе работ по перестройке отрезка шоссе будут выполнены работы, связанные с инженерными сетями, построены парковки для автомобилей и велосипедов, а также шумозащитный экран для недвижимости на Таллинна мнт 14.

Срок выполнения работ — 330 дней.