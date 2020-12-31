Около 200 предприятий Ида-Вирумаа получат государственную помощь на 2 млн евро. Смотрите список!

”Предприятия Ида-Вирумаа больше всего пострадали от второй волны коронавируса и срочно нуждаются в помощи. Мы сделали получение пособия для предприятий максимально быстрым и удобным — никто не должен ни о чем ходатайствовать. Министерство финансов в ближайшее время начнет переводить средства всем предприятиям, которые соответствуют условиям получения пособия, и мы будем работать над тем, чтобы деньги поступили к ним в две первых недели января”, — сказал министр финансов Мартин Хельме.

”В список получателей пособия входят коммерческие предприятия, некоммерческие объединения, целевые учреждения и предприниматели-физические лица (ПФЛ), чья деятельность была приостановлена или серьезно ограничена из-за коронавируса. Также важно, чтобы пособие получалось за работников, чьё место работы по состоянию на 15 декабря согласно регистру работы было в Ида-Вирумаа”, — сказала министр государственного управления Аннели Отт.

Для получения пособия предприниматель должен действовать в сфере гостиничного хозяйства, питания, здравоохранения, социального обеспечения или других обслуживающих сферах, указанных в распоряжении правительства, а также иметь работников в Ида-Вирумаа, а его деятельность должна быть полностью прекращена или существенно ограничена. Ввиду ограничений, установленных правительством, код EMTAK предприятий, претендующих на пособие, должен соответствовать кодам, указанным в распоряжении (https://www.riigiteataja.ee/akt/328122020001).

В отношении получателя пособия не должно быть возбуждено никаких процедур по принудительной ликвидации, ликвидации или банкротству, а предпринимателем-физическим лицом по состоянию на 15 декабря должна быть подана декларация о доходах за 2019 год.

Пособие рассчитывается на основании расходов на заработную плату за ноябрь 2020 года на основании декларации, предоставленной Налогово-таможенному департаменту до 15 декабря 2020 года. Поданные или исправленные после этой даты декларации не принимаются во внимание. Максимальный размер пособия на предпринимателя составляет до 180 000 евро. Максимальная сумма пособия для ПФЛ — двойная минимальная ставка месячной заработной платы, действующая в 2020 году. Если у ПФЛ есть работники, добавляется выплачиваемое за них пособие.