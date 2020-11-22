Очаг заражения в Ида-Вируской центральной больнице увеличился до 56 человек

В больнице реорганизуется работа таким образом, что свести к минимуму контакты между работниками различных отделений, сообщает rus.err.ee.
"Мы не видим проблемы, если работники, которые днем работают вместе, пойдут вечером вместе, например, в кафе, потому что это одна и та же группа. Но в случае работников разных отделений мы хотим предотвратить контакты как в рабочее время, так и вне рабочего времени", — сказал главврач больницы Тоомас Карийс.
С учетом эпидемиологической обстановки в Ида-Вируском уезде со 150-тысячным населением, которое обслуживается данной больницей, было принято решение увеличить число коек для больных COVID-19 с 20 до 52. Ранее для этой цели были изолированы два отделения в медицинском городке в Ахтме, а теперь к ним добавится часть медицинского комплекса в Ярвеском районе Кохтла-Ярве.
По словам Карийса, ситуация сейчас значительно хуже, чем весной во время первой волны коронавируса. "Глядя на происходящее в регионе и цифры заболеваемости, не просматривается и быстрое решение [проблемы]", — сказал главврач Ида-Вируской центральной больницы.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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