Оцените! У города Силламяэ теперь новый логотип

Логотип города Силламяэ - это непрерывная линия, создающая силуэтное очертание города на фоне солнечного диска. Рисунок города образован стилизованными объектами, являющимися основными символами города: ратуша, Центр культуры, беседка в конце Mere puiestee, корабли и яхты в порту, разнообразные зеленые насаждения. Две параллельные линии, на которые «опирается» город, символизируют променад / набережную и берег моря / волны. Изгиб композиции - расположение города на рельефе. Изгиб верхней границы текста - отсыл к двум составляющим названия города - мост и гора.

Стилистическая манера подчеркивает принципы философии бренда и ассоциируется с динамичными преобразованиями, открытостью, свежестью и яркими эмоциями. Простые формы, разделенные цветовой дифференциацией, несут положительное настроение и легко запоминаются.

Цветовая кодировка, лежащая в основе логотипа, отвечает природным особенностям курортной среды. В данном случае, зеленые цвета - экологичность и чистота (трава, деревья, растительность), синий — море, желтый - солнце, красный – динамика, обновление, яркость эмоций.

Логотип будет использоваться на сувенирах, на рекламной продукции, в дигитальной среде.