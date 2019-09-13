Объявлено расписание поезда эстонского языка

По словам руководителя нарвского Дома эстонского языка Фонда интеграции Маргариты Кялло, просторные вагоны поездов Elron являются прекрасной альтернативой обычным учебным классам. ”Обучение эстонскому языку начнется сразу после отправления поезда. Наши опытные учителя эстонского языка подготовили для пассажиров увлекательные занятия, в которых смогут принять участие учащиеся с разным уровнем владения языком. Так что приглашаем в обучающую поездку всех желающих”, — подчеркнула Кялло.

По словам руководителя маркетинга и коммуникации Elron Марийс Адамберг, отзывы пассажиров Elron показывают, что поездку на поезде часто используют для рабочих дел или для учебы, поэтому проект поезда эстонского языка точно подойдет многим пассажирам на маршруте Таллинн-Нарва-Таллинн. ”Надеемся, что поезд эстонского языка даст пассажирам новые идеи и дополнительные причины объединить поездку на поезде с изучением эстонского языка и пополнением словарного запаса”, — сказала руководитель маркетинга и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

Поезд эстонского языка отправят в путь Министерство образования и науки, Фонд интеграции и Elron.