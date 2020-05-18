Обвиненные в превышении власти бывшие полицейские из Йыхви получили условные сроки

Приговор вступил в законную силу 18 мая, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы обвиняемых, сообщает RusErr.

В ноябре 2019 года Вируский уездный суд признал Глеба Володина виновным в превышении властных полномочий, а также в том, что он своими действиями сначала поставил другого человека в ситуацию, в которой создалась опасность для его здоровья и жизни, а затем оставил его в этой ситуации, назначив Володину наказание в виде двух лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2,5 года.

Андрей Кириллов был признан судом виновным в тех же преступлениях, что и Володин, а также в лишении другого человека свободы без законных оснований. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 3,5 года.

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