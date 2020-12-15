Объем кризисной поддержки для Ида-Вирумаа составит 2,8 млн евро

Сумма будет распределена между предприятиями, спортивными организациями и организациями, предлагающими образование по интересам, а также услуги частного образования.

По словам председателя группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрия Дмитриева, общая сумма поддержки для предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в связи с ограничениями, составит 2 133 000 евро. ”Что касается суммы выплат каждому конкретному предприятию, то за основу будут взяты двухкратные расходы на заработную плату сотрудников в ноябре прошлого года”, — пояснил Дмитриев, добавив, что максимальная поддержка одного предприятия составит 150 000 евро.

Суммарная поддержка предприятий Ида-Вирумаа, занятых в сфере культуры и образования по интересам (как для детей, так и для взрослых) и спорта составит 696 000 евро. ”Также будет оказана помощь и частному образованию в регионе — на это предусмотрено 5 380 евро”, — отметил он.

”В этот раз нет четкого разделения по секторам. Мы исходили из принципа, что помощь должны получить все предприятия, на чью работу повлияют последние ограничения. В первую очередь сюда относятся предприятия туристического сектора”, — добавил Дмитриев.

Дмитриев пояснил, что меры помощи будут действовать на срок действия ограничений, т.е. с 12 декабря до 3 января. Выплаты компенсаций будут продлены в том случае, если будут продлены ограничения.