О строительстве завода сланцевого масла в Ахтме речи пока не идет, но домыслов и опасений все больше

В частности, главой Кохтла-Ярвеского горсобрания ведущая роль в обсуждении и принятии решения по данному вопросу поручена хозяйственной комиссии.

На своем февральском заседании члены хозяйственной комиссии рассмотрели проект решения горсобрания, но окончательного мнения и тем более решения принять так и не смогли. Почему? — с этим вопросом ”ИП” обратился к председателю хозяйственной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания Виктории Цвентарной.

- Действительно, на прошлом заседании со своей информацией о планах строительства завода перед членами комиссии выступил представитель фирмы Corestone Production OÜ Кейт-Неаль Салувеэр, — поясняет В. Цвентарная. — Эту информацию мы, что называется, приняли к сведению, но поскольку у членов нашей комиссии и других комиссий, в частности, у депутата горсобрания Николая Куташова, возник ряд вопросов, мы посчитали, что пока не получим на эти вопросы ответы, зеленый свет данному проекту дан не будет. Кроме того, большую заинтересованность или даже беспокойство по поводу планов строительства в Старом Ахтме этого завода начали проявлять жители данной части города. Поэтому мы взяли дополнительное время для изучения этой темы и вопрос о начале детальной планировки и оценки влияния на окружающую среду вновь будем обсуждать на следующей неделе.

По словам В. Цвентарной, к данной теме надо подходить очень серьезно. Во-первых, необходимо дать жителям города адекватную и по возможности полную информацию о планах предпринимателей, а для того, чтобы ее предоставить, депутатам самим требуется основательно изучить данный вопрос. ”Какие-то вопросы мы в письменном виде адресуем компетентным организациям, какие-то зададим специалистам Департамента окружающей среды, которых пригласим на наше мартовское заседание. Обязательно хотим видеть на заседании грамотного юриста, возможно, из того же Департамента окружающей среды. Сейчас этим занимается Рита Буренкова (городской архитектор — А.К)”.

- В некоторых СМИ, — продолжает собеседница, — прошла информация о том, что после мартовского заседания хозяйственной комиссии вопрос о начале инициирования детальной планировки пойдет на утверждение в горсобрание. Однако я не была бы так оптимистична, потому что, повторюсь, вопрос очень серьезный и для его изучения потребуется больше времени. Когда детальная планировка будет инициирована, начнется оценка влияния на окружающую среду, и, естественно, многие вещи станут более понятными. На сегодняшний день у нас нет четкого понимания всего того, что предполагается строить и какой ценой.

- Вы, как депутат горсобрания и председатель хозяйственной комиссии, в принципе не против того, чтобы в Ахтмеской части города появился такой завод?

- Я не против того, чтобы в нашем регионе появились новые рабочие места. По прогнозу предпринимателей, работой будет обеспечено около 60 человек. То, что завод может появиться в этой части Ахтме, где всегда велась промышленная деятельность, я тоже ничего плохого не вижу. Да, нас интересует технология, которую предприниматели собираются применять в процессе производства сланцевого масла, другие нюансы их будущей деятельности, в том числе как будут соблюдаться все требования по охране окружающей среды.

- Даже если власти Кохтла-Ярве примут решение о начале проведения детальной планировки и оценки влияния на окружающую среду, ведь придется услышать мнение и соседних самоуправлений — Йыхвиской и Алутагузеской волостей, рядом с которыми предполагается строительство завода.

- Сейчас у нас два пути: первый — сразу запросить все мнения касательно проекта данного решения, второй — узнать мнения соседних самоуправлений уже в ходе проведения детальной планировки. Даже если детальная планировка и оценка на окружающую среду будут инициированы, это еще не значит, что завод будет построен. К примеру, могут возникнуть финансовые сложности у инициатора детальной планировки, или выяснится, что данный проект имеет много рисков. Ну и, в конце концов, противостояние местного населения и несогласие соседних самоуправлений иметь у себя под боком подобное химическое предприятие — тоже может поставить крест на планах предпринимателей. И если город Кохтла-Ярве откажет фирме Corestone Production OÜ в проведении детальной планировки, то этот отказ должен быть четко аргументирован. Уверена, что в этом случае инициаторы проведения детальной планировки будут оспаривать такое решение, а это может привести к судебным разбирательствам.

- К самой фирме Corestone Production OÜ, которая собирается инвестировать в строительство завода порядка 30 млн. евро, есть доверие? Фирма совсем молодая — она была основана в 2016 году, а против фамилии члена правления фирмы в инфорегистре значатся шесть предупреждений, вероятнее всего, от налогово-таможенного департамента.