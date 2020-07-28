Новым руководителем бюро погранохраны Идаской префектуры станет Урмас Эльми

Нынешний руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Индрек Пюви предстоящей осенью станет руководителем Нарвского отделения полиции, в связи с чем был объявлен конкурс на поиск нового руководителя бюро погранохраны Идаской префектуры. В ходе объявленного 11 июня конкурса, свои заявки прислали 11 человек, трое из которых достигли финального тура. По результатам конкурса, новым руководителем бюро погранохраны Идаской префектуры был выбран нынешний руководитель кордона в Васкнарве Урмас Эльми.

Руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп убежден, что энергичность и прежний опыт работы Урмаса привнесут в бюро погранохраны дополнительную ценность. ”Нам было сложно принять решение, так как пришлось выбрать одного человека среди сразу нескольких очень хороших кандидатов. Я убежден, что предстоящая работа в качестве руководителя бюро пограничной охраны будет для Урмаса достойным продолжением уже проделанной работы. Слова и поступки Урмаса убедительно показывают, что это смелый, решительный и нацеленный на поиск решений руководитель, который настроен на последовательное саморазвитие и развитие своей команды. Его ожидает ответственная и богатая новыми вызовами работа, в связи с чем хочу пожелать ему сил и успехов”, — сказал Крууп.

Для самого Урмаса Эльми, в своей работе важно исходить из целей Департамента полиции и погранохраны. ”Основная задача — это обеспечить, чтобы наша граница была надежно защищена. Применяя инновативные решения и используя человеческий ресурс еще более целенаправленно, мы, вместе с профессиональными коллегами, обеспечим охрану границы на еще более высоком уровне”, — утверждает Урмас Эльми.

Урмас Эльми окончил Полицейское училище в Пайкузе, получил высшее образование в Академии внутренней безопасности, а также магистерскую степень по специальности ”организационное поведение” в Таллиннском университете. Он начал работу в 1992 году в Ляэнеской префектуре. Свою работу на посту руководителя бюро погранохраны Эльми начнет 14 сентября.