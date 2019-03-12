Новым мэром Нарвы может стать Алексей Евграфов

Сам Евграфов во вторник, 12 марта, не пожелал отвечать на вопрос, есть ли у него амбиции занять кресло мэра.

"Не считаю этичным обсуждать это сейчас. В настоящее время у Нарвы есть мэр — это Тармо Таммисте. Давайте дождемся пятницы, посмотрим, чем завершится голосование. Только после этого можно будет что-то обсуждать дальше", — сказал Евграфов корреспонденту портала rus.err.ee.

По информации rus.err.ee, руководитель правящей в третьем по величине городе страны фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов также рассматривал мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина в качестве кандидата на пост руководителя горуправы Нарвы.

В СМИ среди вероятных кандидатов назывались фамилии Мартина Репинского, Катри Райк, Ирины Янович и Ольги Ивановой.